Создатель NieR считает, что удаление взрослых игр из Steam под давлением платежных систем - это угроза самой демократии

Недавно Steam начал удалять игры, нарушающие "правила и стандарты" платежных систем и банков. Это решение многие расценили как цензуру. Создатель Nier Йоко Таро заявил, что подобные меры не только вредят индустрии игр, но и "угрожают самой демократии".

В своем твиттере Таро написал:

Платежные компании отказываются обслуживать легальный взрослый контент. В издательском деле всегда были ограничения, выходящие за рамки закона, но то, что платежные системы, которые являются частью всей инфраструктуры распространения контента, могут так свободно принимать подобные решения, кажется мне опасным на совершенно новом уровне.

Такие компании, как PayPal, Visa и MasterCard, обладают огромной властью благодаря своей интеграции в мировую финансовую систему. Поскольку их услугами пользуются по всему миру, их отказ работать с определенным типом контента может серьезно ограничить его распространение.

Однако, как предупреждает Йоко Таро, проблема не только в деньгах:

Это означает, что, контролируя платежные системы, можно цензурировать свободу слова даже в других странах. Это не просто вопрос цензуры взрослого контента или угрозы свободе слова. Это уязвимость, которая ставит под удар саму демократию.

Австралийская группа феминисток Collective Shout заявила, что именно ее давление привело к изменениям в политике Steam. Организация называет себя "движением против объективации женщин и сексуализации девочек". Ранее ей уже удалось добиться запрета продажи GTA 5 в австралийских магазинах Target и Walmart.