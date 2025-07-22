Создатель NieR считает, что удаление взрослых игр из Steam под давлением платежных систем - это угроза самой демократии

Недавно Steam начал удалять игры, нарушающие "правила и стандарты" платежных систем и банков. Это решение многие расценили как цензуру. Создатель Nier Йоко Таро заявил, что подобные меры не только вредят индустрии игр, но и "угрожают самой демократии".
В своем твиттере Таро написал:
Платежные компании отказываются обслуживать легальный взрослый контент. В издательском деле всегда были ограничения, выходящие за рамки закона, но то, что платежные системы, которые являются частью всей инфраструктуры распространения контента, могут так свободно принимать подобные решения, кажется мне опасным на совершенно новом уровне.
Такие компании, как PayPal, Visa и MasterCard, обладают огромной властью благодаря своей интеграции в мировую финансовую систему. Поскольку их услугами пользуются по всему миру, их отказ работать с определенным типом контента может серьезно ограничить его распространение.
Однако, как предупреждает Йоко Таро, проблема не только в деньгах:
Это означает, что, контролируя платежные системы, можно цензурировать свободу слова даже в других странах. Это не просто вопрос цензуры взрослого контента или угрозы свободе слова. Это уязвимость, которая ставит под удар саму демократию.
Австралийская группа феминисток Collective Shout заявила, что именно ее давление привело к изменениям в политике Steam. Организация называет себя "движением против объективации женщин и сексуализации девочек". Ранее ей уже удалось добиться запрета продажи GTA 5 в австралийских магазинах Target и Walmart.
Так это фемки оказывается? Причина тряски ясна как никогда, бедобашковые уродливые бабищи не вывозят конкуренцию с нулями и единицами
Занесите в фонд золотых цитат ПГ.
Давно пора очистить стим от подобных игр. Порой заходить в него тошно, устроили из него притухаловку для озабоченных, это ненормально когда мужику 40+ лет, а у него на аватарке и в профиле рисованые покемоны с сиськами.
В вас проснулся совочек что-ли? Так только они думали и все цензурили.
Отчасти поддерживаю тебя, потому что действительно бесит, когда заходишь посмотреть на какие игры сейчас скидки, а там одно порево в топах.
Тут нужно искать компромисс - не удалять совсем, а просто перенести в отдельную категорию которая открывается по специальному клику "подтверждаю что готов к контенту 18+" (да да, прямо как на порносайтах). Кому надо тот залезет и выберет что ищет, кому не надо, тот даже не увидит всей это срани.
Это только в лживой пропаганде "Единой России". Почитайте роман "Щит и меч", посмотрите советские фильмы "Экипаж", "Табор уходит в небо". Будете удивлены.
Адские десантники, вы слышали? Угроза демократии!
PayPal, Visa и MasterCard это самые демократичные платёжные системы, говорили они. Ну тогда МИР сказали мы)))
Ага, скажи это про мир фанпею, который сворачивает кучу разделов из-за нового закона. Там тоже в первую очередь банки не хотят сотрудничать с сайтами с такими разделами
срака четкая
Руки прочь от взрослых игр😡
В эти взрослые игры только шкила и играет
Я не шкила но я играю🙂
Тупость. Взрослые люди как раз и смотрят на сиси/писи. Они же и являются платежеспособной аудиторией? Много вок кала купили без фан сервиса? Да вроде нет.
Дело даже не просто в феминистках, а в том, что они могут зацензурить всё что угодно. Сегодня порно игры, а завтра всё остальное, что не укладывается с их повесткой. Вы думаете они тут остановятся? Они уже нацелились на Detroit Become Human
а там-то что не так?!
Пытались отменить за жестокое обращение с детьми. Но у них не вышло, так как в игре это наоборот осуждалось.
До них даже не дошло, что в детройте нет детей.