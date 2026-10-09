Создатель NieR Ёко Таро задумался о пенсии, но продолжает работать из страха перед деменцией

Создатель NieR и Drakengard Ёко Таро признался, что устал работать над видеоиграми и задумывается о пенсии. Однако его останавливает страх перед деменцией: разработчик слышал о случаях, когда люди сталкивались с этим заболеванием после завершения карьеры. Поэтому даже рабочие трудности он старается воспринимать позитивно, напоминая себе: «Это полезно для профилактики деменции».

Об этом 56-летний Таро рассказал на фестивале видеоигровой культуры The Tenth Mosaic в Токио. По его словам, главную творческую мечту он осуществил ещё в 2003 году, когда выпустил свою первую игру в качестве режиссёра — Drakengard.

«Мечта заключается в том, чтобы выпустить в мир то, что ты всегда хотел создать. Добившись этого, я воспринимаю всё последующее как остаток своей жизни», — объяснил разработчик. После этого он продолжал работать главным образом ради заработка, хотя теперь считает, что накоплений и пенсии ему, вероятно, хватило бы.

Таро также отметил, что современные технологии и искусственный интеллект открывают молодым разработчикам больше возможностей для создания игр. Но вместе с этим растёт и конкуренция, которая со временем затронет старшее поколение индустрии. Сам автор признался, что эта перспектива вызывает у него тревогу.

Тем временем поклонники продолжают ждать новую часть NieR, но её пока не анонсировали. В прошлом году Таро объяснял, что работает над разными проектами, однако многие из них отменяют ещё до завершения разработки. Сейчас он также пишет сценарий для нового аниме по «Евангелиону», музыку к которому создаёт постоянный соавтор композитора NieR Кэйити Окабэ.