Square Enix анонсировало выпуск новых фигурок с героями из NieR:Automata - 2B, A2 и 9S

Издательство Square Enix объявила о начале приема предварительных заказов на несколько новых фигурок персонажей по игре NieR:Automata - A2 и 9S, являющихся частью линейки Form-ism. Фигурка A2 представлена в двух вариантах: с короткими волосами и в стандартной прическе. Стоимость каждой фигурки составляет доллара $42,99. Дополнительно к обеим фигуркам в комплект прилагается меч Type 40.

Фигурка 9S также доступна в двух вариантах: в стандартной комплектации и без очков, по цене $42,99. К ним также прилагается копьеобразное оружие. Поставка всех четырех фигурок запланирована на ноябрь 2024 года.

Кроме того, пополнился ассортимент фигурок из серии Pop-Up Parade от компании GoodSmile - это фигурки 2B и 9S. Стоимость каждой из фигурок, созданных дизайнером Mayaka, составляет $33,99, а начало поставок намечено на второй квартал 2025 года.