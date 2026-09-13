Square Enix Music опубликовало кавер-версию трека "Pascal - Amusement Park" из NieR:Automata

На официальном YouTube-канале Square Enix Music состоялся релиз нового кавера на знаменитый трек «Pascal — Amusement Park». Оригинальное произведение является частью саундтрека научно-фантастического ролевого экшена NieR:Automata, разработанного японской студией PlatinumGames.

Оригинальное произведение, созданное композиторами Кэиити Окабэ и Кэйго Хоаси, получило свежее лаунж-звучание. Новую аранжировку исполнил Такуми Какимото совместно с бэндом the KuJenger. Запись прошла в Sekiguchidai Studio под руководством Юты Татэиси. В состав исполнителей вошли Рё Мияти (бас), Хироюки Исикава (труба), Нацуми Инокути (ударные), Такума Асада (гитара) и Кота Каихори (фортепиано).

Общие продажи NieR:Automata перешагнули отметку в 10 миллионов копий, подтверждая статус культового хита от Square Enix.

Помимо игровой индустрии, франшиза представлена на ТВ: ранее завершился показ двухсезонного аниме NieR:Automata Ver1.1a, которое предложило альтернативный взгляд на сюжет игры с элементами из других медиа серии.