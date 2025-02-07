Square Enix наращивает продажи мерча благодаря Тифе и статуе 2B за $2600

Square Enix сообщает о «мощных» продажах мерча за 2024 год, отмечая особую популярность товаров с Тифой и 2B.

За период в девять месяцев (конечная дата рассматриваемого периода в аналитике - 31 декабря), компания заработала 14,8 млрд иен (~$97 млн) на продаже товаров по играм. Этот результат в значительной степени превысил показатели предыдущих лет. Основными драйверами роста стали акриловые стенды Dragon Quest, фигурка Тифы, выпущенная в поддержку релиза Final Fantasy 7 Rebirth, и невероятно дорогая статуя 2B. Статуя Nier: Automata в версии Masterline Deluxe стоит $2600, а стандартная — $2400. Фигурка высотой в три фута детализирована до мелочей: на подставке есть Pod 042, части тяжелого вооружения YoRHa и меч Virtuous Treaty.

Deluxe-версия за дополнительные $200 предлагает альтернативную голову без очков, руку с мечом Virtuous Contract и нижнюю часть в «режиме самоуничтожения» — с разорванной одеждой.