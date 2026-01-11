Square Enix отметит 9-ю годовщину NieR: Automata специальным событием

Square Enix анонсировала специальное событие в честь 9-й годовщины NieR: Automata, которое будет транслироваться в прямом эфире 20 февраля 2026 года. Празднование этой признанной экшен-RPG состоится за несколько дней до официальной даты годовщины, которая назначена на 23 февраля, когда игре исполнится девять лет с момента её первоначального релиза в Японии.

Событие будет состоять из двух отдельных сегментов: основной трансляции, открытой для публики, и эксклюзивной сессии после трансляции, доступной только подписчикам Niconico Premium. Компания Square Enix уже заявила, что фанатам следует умерить свои ожидания, поскольку во время празднования не будет анонсов новых проектов, связанных с франшизой.

Для жителей Японии Niconico проводит лотерею, предлагающую возможность посетить очное ток-шоу в Токио. Приём заявок продлится до 18 января, победители будут уведомлены 31 января. Победителям необходимо подтвердить своё участие, купив билет за 999 иен до 7 февраля.

NieR: Automata изначально вышла на PlayStation 4 23 февраля 2017 года в Японии, а затем появилась на Западе. Игра быстро завоевала поклонников по всему миру благодаря глубокому сюжету, инновационной игровой механике и запоминающемуся саундтреку.

Позже игра стала доступна для ПК, Xbox One и Nintendo Switch, а также совместима с PlayStation 5, Xbox Series S|X и Nintendo Switch 2.