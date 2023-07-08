Square Enix представила два совершенно разных набора фигурок с героиней NieR: Automata ©

Сегодня Square Enix представила два совершенно разных набора фигурок, изображающих любимую героиню NieR: Automata - 2B.

Интересно, что фигурки находятся на обоих концах ценового диапазона. Первая фигурка относится к линии Masterline, созданной в сотрудничестве с известной студией Prime1. В настоящее время она выставлена на предварительные заказы в Японии в версиях Standard и Deluxe.

Цена ослепительно дорогая: 253 000 иен за стандартную версию и 275 000 иен за делюкс-версию, что в пересчете по текущему курсу составляет примерно 163 000 и 177 000 рублей. Дата выхода обеих версий - 31 марта 2024 года.

Разница в том, что версия Deluxe поставляется без повязки и без юбки, а поза также отличается. Цена не должна удивлять, так как обе фигуры массивные, в масштабе 1/3, высотой 95 см и весом более 20 кг.

Вы можете посмотреть обе фигурки в галерее ниже.

Если вы предпочитаете приобрести что-то (гораздо) менее дорогое, Square Enix также представила две фигурки из доступной линейки FORM-ISM.

2 B с повязкой и без повязки доступен для предварительного заказа в магазине Square Enix. Цена каждой составляет 4 950 иен, что в переводе на доллары США по текущему обменному курсу составляет 3 200 рублей.

Дата выхода - 24 февраля 2024 года. Обе фигурки имеют гораздо более скромный рост - 18 см.

NieR: Automata в настоящее время доступна для PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Первоначально игра была выпущена в 2017 году только для PS4, а затем постепенно получала порты на другие платформы, пока в прошлом году не вышла последняя версия для Switch.

Совсем недавно стало известно, что игра была продана тиражом 7,5 млн копий.