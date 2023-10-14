Square Enix представила гитарную кавер-версию песни "City Ruins" из NieR:Automata ©

Компания Square Enix выложила на своем музыкальном YouTube-канале новый официальный кавер. Таканори Гото сделал аранжировку и исполнил песню "City Ruins" из любимой экшен JRPG NieR:Automata, первоначально написанную Кейичи Окабе.

В игре "City Ruins" - довольно спокойная композиция, но в данном кавере она звучит гораздо веселее и почти праздничнее, что, скорее всего, связано с выбором инструмента.

Официальный гитарный кавер на песню "City Ruins" из NieR:Automata можно послушать ниже:

Первоначально NieR:Automata вышла в 2017 году на PlayStation 4 и ПК, а в 2018 году состоялся релиз на Xbox One. Игра рассказывает о персонажах по имени 2B и 9S, которые являются агентами организации Yorha, выполняющей различные боевые задания и миссии по сбору информации. Данная игра получила широкую известность благодаря сюжету и персонажам в сочетании с элементами экшена, исследования и жанра shmup.

По последним данным, продажи NieR:Automata превысили отметку в 7 млн. копий.