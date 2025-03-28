Square Enix представила новые фигурки 2B и A2 из аниме-сериала NieR:Automata Ver1.1a

Издательство Square Enix и компания Aniplex объявили о начале приема предварительных заказов на новые фигурки в масштабе 1/4 с изображением 2B и A2 из аниме-сериала NieR:Automata Ver1.1a

Созданная специалистами FREEing и раскрашенная Matsuda Model фигурки любимых фанатами персонажей 2B и A2 облачены в наряд девушки-зайчика. Также в комплект поставки фигурки 2B входит сменная лицевая панель.

Стоимость предзаказа - 36,600 японских йен ($243), а отгрузка начнется в декабре 2025 года.