NieR: Automata 07.03.2017
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.7 3 451 оценка

Студия R.G. MVO анонсировала русскую озвучку NieR: Automata и показала деморолик

AceTheKing AceTheKing

Команда локализаторов Mechanics VoiceOver сообщила, что работа над русской озвучкой культовой игры NieR: Automata уже ведется.

Записана большая часть персонажей, а в сети появился демонстрационный ролик с нарезкой сцен из начала игры, позволяющий оценить, как проект звучит на русском языке.

Фоновый сбор средств на реализацию озвучки был запущен ранее и уже достиг 50%. Студия призывает фанатов поддержать проект, чтобы преодолеть вторую половину.

За последние полгода R.G. MVO выпустила четыре проекта и еще несколько находятся в работе.

Giggity

Жаль что до сих пор для озвучки берут плохие игры

Kamishini1993

Думаю сделают быстро, игра не такая большая на диалоги

vitaminozick

Нахуя?

Barred

Жду дед спейс 3 и Хронос от них же.

f a PG

оч. актуально, епта...

