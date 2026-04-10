Студия R.G. MVO анонсировала русскую озвучку NieR: Automata и показала деморолик

Команда локализаторов Mechanics VoiceOver сообщила, что работа над русской озвучкой культовой игры NieR: Automata уже ведется.

Записана большая часть персонажей, а в сети появился демонстрационный ролик с нарезкой сцен из начала игры, позволяющий оценить, как проект звучит на русском языке.

Фоновый сбор средств на реализацию озвучки был запущен ранее и уже достиг 50%. Студия призывает фанатов поддержать проект, чтобы преодолеть вторую половину.

За последние полгода R.G. MVO выпустила четыре проекта и еще несколько находятся в работе.