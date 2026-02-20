ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
NieR: Automata 07.03.2017
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.7 3 418 оценок

Триумф спустя годы: продажи NieR: Automata превысили 10 миллионов копий

butcher69 butcher69

Компания Square Enix объявила об обновлённых результатах продаж NieR: Automata во время специальной трансляции.

К февралю 2026 года экшен-RPG разошлась тиражом свыше десяти миллионов копий по всему миру. Для сравнения, в декабре 2024-го издатель сообщал о девяти миллионах проданных экземпляров.

Игра вышла в начале 2017 года на PlayStation 4 и ПК, а позже добралась до Xbox и Nintendo Switch, что позволило значительно расширить аудиторию. С момента релиза проект стабильно демонстрирует высокий интерес со стороны игроков, оставаясь одной из самых успешных и узнаваемых работ компании за последние годы.

20
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
DreadfulLiam

Ну так заслуженно ведь

4
StoneChewer

Заходим в галерею и сразу становится ясно почему.

3
DemandingRufus

Вот, что попа животворящая делает. Но автор игры страдает алкоголизмом, поэтому сиквела и нет. Скваеры просто не хотят давать деньги ему.

J a r v i s

Нет конечно, это не повод делать продолжение или новую игру по вселенной))

NРС

Твой сарказм был услышан вселенной.

1
J a r v i s NРС

Что ж... Впервые это сработало ))

Velikiy1000

И ни одного патча б ля

Legend_of_the_Hero

Square Enix добавили тизер в новый видос, посвященный продажам игры:

P.S. да я в курсе что про это есть отдельная новость на сайте.

Neuromancer 2077

Более чем заслужено:

- Главная героиня - iconic character, фактически "богиня".

- Сюжет - приятно романтический, с уместными филосовскими изысками и глупостями.

- большой лор с предыдущими и последующей играми.

- снят приличный аниме-адаптация по игре, что расширило фан базу.

- большая экосистема доп материалов для фанатов: доп аниме, рассказы, море мерча.

- косплей самый пиковый.

- и сейчас уже 2B возмущается: "Босс, я устала, я уже в каждой игре!"