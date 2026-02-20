Триумф спустя годы: продажи NieR: Automata превысили 10 миллионов копий

Компания Square Enix объявила об обновлённых результатах продаж NieR: Automata во время специальной трансляции.

К февралю 2026 года экшен-RPG разошлась тиражом свыше десяти миллионов копий по всему миру. Для сравнения, в декабре 2024-го издатель сообщал о девяти миллионах проданных экземпляров.

Игра вышла в начале 2017 года на PlayStation 4 и ПК, а позже добралась до Xbox и Nintendo Switch, что позволило значительно расширить аудиторию. С момента релиза проект стабильно демонстрирует высокий интерес со стороны игроков, оставаясь одной из самых успешных и узнаваемых работ компании за последние годы.