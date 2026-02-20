Триумф спустя годы: продажи NieR: Automata превысили 10 миллионов копий

Компания Square Enix объявила об обновлённых результатах продаж NieR: Automata во время специальной трансляции.
К февралю 2026 года экшен-RPG разошлась тиражом свыше десяти миллионов копий по всему миру. Для сравнения, в декабре 2024-го издатель сообщал о девяти миллионах проданных экземпляров.
Игра вышла в начале 2017 года на PlayStation 4 и ПК, а позже добралась до Xbox и Nintendo Switch, что позволило значительно расширить аудиторию. С момента релиза проект стабильно демонстрирует высокий интерес со стороны игроков, оставаясь одной из самых успешных и узнаваемых работ компании за последние годы.
Ну так заслуженно ведь
Заходим в галерею и сразу становится ясно почему.
Вот, что попа животворящая делает. Но автор игры страдает алкоголизмом, поэтому сиквела и нет. Скваеры просто не хотят давать деньги ему.
Нет конечно, это не повод делать продолжение или новую игру по вселенной))
Твой сарказм был услышан вселенной.
Что ж... Впервые это сработало ))
И ни одного патча б ля
Square Enix добавили тизер в новый видос, посвященный продажам игры:
P.S. да я в курсе что про это есть отдельная новость на сайте.
Более чем заслужено:
- Главная героиня - iconic character, фактически "богиня".
- Сюжет - приятно романтический, с уместными филосовскими изысками и глупостями.
- большой лор с предыдущими и последующей играми.
- снят приличный аниме-адаптация по игре, что расширило фан базу.
- большая экосистема доп материалов для фанатов: доп аниме, рассказы, море мерча.
- косплей самый пиковый.
- и сейчас уже 2B возмущается: "Босс, я устала, я уже в каждой игре!"