Ёко Таро хотел, чтобы главные герои NieR: Automata занимались сексом в аниме адаптации

Ёко Таро хотел, чтобы 2B и 9S, главные герои NieR: Automata, занимались сексом в аниме адаптации. Это было не просто желание, а нечто конкретное, ведь он добавил в сценарий любовную сцену, которая была отвергнута руководителями проекта.

Он объяснил это в интервью, в котором рассказал несколько закулисных историй:

На ранних этапах мы очень уважали игру, сюжету которой аниме следовало в точности. Но я подумал, что нет смысла повторять одно и то же, и что фанаты наверняка ожидают чего-то другого. Так что в итоге мы решили найти хороший баланс между теми частями игры, которые хорошо работали, и некоторыми оригинальными дополнениями для аниме.

В этот момент Такахиса Таура, старший гейм-дизайнер игры, упомянул некий "инцидент с 9Sex", связанный с некоторыми из предложенных изменений. Заинтригованный интервьюер спросил об этом, и Таро объяснил:

Когда я включил в сценарий сцену, где 9S и 2B занимаются сексом, продюсер Мацумото сказал мне: "9S не занимается сексом", так что эта сцена была удалена (смеется). Он беспокоился о том, что могут подумать фанаты. Я всегда считал, что работы, как игра, так и аниме, принадлежат фанатам, и мнение такого человека, как продюсер Мацумото, который ближе к этой точке зрения, заставило меня понять, что эту сцену нужно убрать.

Затем Таро предложил Тауре объяснить свою точку зрения, и гейм-дизайнер затронул вопрос о возрасте автора, между серьезным и шутливым: "Когда Ёко создавал игру, ему было 40 лет. Сейчас, в 50, кажется, что-то изменилось. Ёко в 40 лет никогда бы не позволил 9S заниматься чем-то вроде секса. Но то, что он захотел включить его сейчас, означает, что он нашел правильную атмосферу внутри себя".

Ёко Таро: "Думаю, я не понимал, что такое секс, пока мне не исполнилось 50 лет".

Таура: "У Ёко был долгий подростковый период... наконец-то он стал взрослым".

Ёко Таро: "Это правда. Я никогда раньше не писал о сексе, а когда писал, то всегда получал отказ (смеется). Нелегко найти подходящий момент для чего-то подобного".

Позже в интервью Таро повторил, что хотел бы добавить сцену секса между 9S и 2B. Одним словом, аниме NieR: Automata было бы совсем другим, если бы у Таро были развязаны руки, чтобы делать все, что ему вздумается.