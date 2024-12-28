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NieR: Automata 07.03.2017
Экшен, Слэшер, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.6 2 764 оценки

Ёске Сайто заявил, что 2025 год станет подходящим для раскрытия информации о продолжении NieR: Automata

Serious Ash
Новости

На сайте 4Gamer.net появилась традиционная подборка интервью с известными японскими разработчиками, в которых они поделились своими планами на следующий год, а именно на 2025-й. В одном из интервью принял участие продюсер Ёске Сайто. Он рассказал о продолжении популярной игры NieR: Automata в жанре action, над которой он работал вместе с Ёко Таро.

Точнее, Сайто сказал: "2025 год будет важным годом, поскольку он будет отмечать 15-летие серии NieR, поэтому я хотел бы сделать что-то по этому случаю! Что мы должны делать... возможно, что-то связанное со следующей игрой или связанными с ней разработками... Я прислушался к ожиданиям фанатов. Это немного сложно, хотя... Тем не менее, поскольку я, вероятно, буду выполнять меньше прямой работы в качестве продюсера, я был бы признателен, если бы вы могли терпеливо ждать того, что будет."

Короче говоря, Сайто открыл возможность того, что что-то из продолжения NieR: Automata будет представлено по случаю пятнадцатой годовщины серии NieR. Конечно, нет ничего уверенного, поскольку речь идет только о его намерениях и о том, что решение о том, обнародовать или нет игру, будет принято издателем, но, учитывая, насколько скрытны японские разработчики в своих проектах, такое открытие кажется значительным и оставляет проблеск надежды.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Саня Шарапов

Ремастер на ПС5 про будет

0
GullibleCelia

По поводу того, что было после событий аутоматы - информация давно есть кстати. Весь лор был раскрыт в нир реинкорнейшен

-1
Max Rolens

Жду продолжения ... ОЧЕНЬ!!! Я не сдохну, пока не увижу продолжение!!!

-3
B e s i k

" Я не сдохну, пока не увижу продолжение!!! "

Вообще не факт ну та лан..

-2
hpi

Наконец-то мы увидим как андроиды занимаются сексом.

-6