Юбилейный стрим в честь 6-летия NieR:Automata состоится 1 октября ©

Издательство Square Enix объявило о том, что торжественная трансляция в честь празднования шестой годовщины релиза экшен JRPG NieR:Automata будет проведена 1 октября 2023 года на YouTube-канале Square Enix. В ходе трансляции можно будет задать вопросы команде разработчиков и услышать гитарные каверы на песни из игры.

Ниже вы можете установить напоминание о предстоящем стриме, приуроченному к шестой годовщине NieR:Automata:

Напомним, что в конце апреля появилась информация о том, что общий тираж Nier: Automata составит 7,5 млн. проданных копий. Для достижения этого показателя у игры ушло шесть лет. Релиз NieR: Automata состоялся в феврале 2017 года на PlayStation 4, а несколькими неделями позже увидела свет версия для ПК. На следующий год игру портировали на консоль Xbox One. А в октябре 2022 года вышла версия для Nintendo Switch.

Игра стала самым большим успехом студии PlatinumGames. Она не только стала бестселлером, но и была очень тепло принята отраслевыми СМИ. По данным OpenCritic, ее средняя оценка составляет 89%. NieR: Automata понравилась и геймерам. Так, в Steam игра получила 86% положительных отзывов пользователей, что можно расценить как "очень положительный" результат.