Юбилейный стрим в честь 6-летия NieR:Automata состоится 1 октября

Издательство Square Enix объявило о том, что торжественная трансляция в честь празднования шестой годовщины релиза экшен JRPG NieR:Automata будет проведена 1 октября 2023 года на YouTube-канале Square Enix. В ходе трансляции можно будет задать вопросы команде разработчиков и услышать гитарные каверы на песни из игры.
Ниже вы можете установить напоминание о предстоящем стриме, приуроченному к шестой годовщине NieR:Automata:
Напомним, что в конце апреля появилась информация о том, что общий тираж Nier: Automata составит 7,5 млн. проданных копий. Для достижения этого показателя у игры ушло шесть лет. Релиз NieR: Automata состоялся в феврале 2017 года на PlayStation 4, а несколькими неделями позже увидела свет версия для ПК. На следующий год игру портировали на консоль Xbox One. А в октябре 2022 года вышла версия для Nintendo Switch.
Игра стала самым большим успехом студии PlatinumGames. Она не только стала бестселлером, но и была очень тепло принята отраслевыми СМИ. По данным OpenCritic, ее средняя оценка составляет 89%. NieR: Automata понравилась и геймерам. Так, в Steam игра получила 86% положительных отзывов пользователей, что можно расценить как "очень положительный" результат.
Ирония судьбы - после успеха Automata они релизнули ремастер Replicant, сезон аниме по Автомате и даже анонсировали второй сезон анимы - но не, собственно, новую игру в серии. Сколько было поводов, сколько было возможностей и бахвальства о крупных (опять же для этой серии) продажах, а по итогу - ничего. Честно, я уже устал ждать. Умом понимаю, что наверняка что-то там в закромах PlatinumGames делается (ибо Байонетту 3 они уже давненько так выпустили, как и какие-то там другие игры, которые делали), но вот когда мы это увидим (и увидим ли вообще - Scalebound и ушедшая от них Granblue Phantasy: Relink передают пламенные приветы) - это огромный вопрос. А жаль.
Чтоб такие игры делать не на конвейере - нужно ждать пока у Ёко Таро появится вдохновение. А может он просто по этой вселенной сделал что хотел. Ведь после финала Аутоматы трудно продолжение придумать.
Хотя, я видал продолжение на одном сайте. Там футы А2 и 2В жахали друг друга в интересном ролике...
Я был бы рад увидеть ремастеры/ремейки Дракенгардов