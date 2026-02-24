Игроки не верят в продолжение NieR: Automata: "Это будет очередной мерч или какая-то ерунда"

На днях мы уже писали, что Square Enix попыталась заинтриговать фанатов, опубликовав намек на новую главу в истории серии NieR. В видео, приуроченном к празднованию впечатляющего достижения — 10 миллионов проданных копий — в самом конце появилась надпись в стиле "продолжение следует". Казалось бы, идеальный повод для радости? Увы, нет. Кредит доверия к издателю у аудитории оказался на критически низком уровне, и вместо хайпа анонс вызвал лишь волну горького скепсиса.

Западное и отечественное комьюнити практически в один голос заявляет, что надеяться на скорый анонс NieR: Automata 2 или полноценной новой номерной части серии просто наивно. Люди уже обжигались об обманчивые тизеры издателей и устали от ложных надежд.

Самая популярная версия в фанатском сегменте звучит примерно так:

Потом выяснится, что это просто очередной мерч в магазине. Там не написано 'Продолжение NieR', там сказано 'Automata'. Наверняка это просто какая-то сувенирка или прочая ерунда.

Причины такого разочарования понятны. В самом "юбилейном" видеоролике большую часть времени показывали не историю или процесс разработки, а бесконечные коллаборации, концерты, мерч и кроссоверы 2B в чужих франшизах.

В добавок к этому многие геймеры разочарованы текущим курсом Square Enix. Японская компания вливает колоссальные бюджеты во флагманскую Final Fantasy, поддерживает консервативную серию Dragon Quest, продолжает эксперименты с Life is Strange и выпускает неоднозначные игры-сервисы, откровенно забыв о проектах "В-ранга", к которым изначально и относилась нишевая, хоть и гениальная работа Йоко Таро.

Часть игроков допускает вариант с выходом портов или консольной версией отмененной мобильной гачи NieR Re[in]carnation, однако в появление ААА-слэшера на движке Unreal Engine или PlatinumEngine верит меньшинство. Тем не менее, апрель, на который традиционно приходятся дни рождения серии (самой NieR исполнится 16 лет, а Automata вступит в предюбилейный 10-й год), покажет, ошибались фанаты в своих пессимистичных прогнозах или издатель действительно просто анонсирует новую фигурку.