Йоко Таро заявил, что не против, если разработчики прямо говорят, что скопировали NieR: Automata

Создатель NieR: Automata Йоко Таро рассказал, что положительно относится к разработчикам, которые признают влияние его игры на свои проекты — даже если речь идёт о прямом копировании отдельных идей.

В интервью Automaton геймдизайнер отметил, что ему приятно слышать, когда авторы других игр открыто говорят о вдохновении NieR: Automata. По его словам, многие студии избегают таких признаний, вероятно, опасаясь обвинений в копировании или возможных юридических проблем.

Таро признаётся, что иногда видит проекты, которые внешне или по механикам напоминают его игру, однако их создатели предпочитают не говорить об этом напрямую. Он предполагает, что разработчики боятся негативной реакции аудитории.

При этом сам Таро воспринимает подобные заимствования спокойно. По его словам, он считает это проявлением уважения или своеобразной данью оригиналу. Более того, геймдизайнер признался, что ему было бы даже приятнее, если бы разработчики прямо говорили о таком влиянии.

Впрочем, Таро с улыбкой добавил, что не уверен, как к подобным заявлениям отнеслась бы компания Square Enix, издававшая NieR: Automata.