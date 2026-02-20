NieR: Automata получит продолжение - Square Enix открыто намекнула на новую главу NieR

Спустя почти десять лет после релиза NieR: Automata издатель наконец порадовал фанатов долгожданным намёком на будущее серии. В праздничном трейлере Square Enix вспомнила ключевые моменты игры, оркестровые концерты и многочисленные кроссоверы с участием 2B, а затем объявила: продажи превысили 10 миллионов копий, а история «будет продолжена».

Формулировка оставляет пространство для интерпретаций. Речь может идти как о полноценном сиквеле, так и о спин-оффе или новом проекте во вселенной Automata. Тем не менее, это первое полуофициальное подтверждение того, что франшиза не завершена.

Интерес подогревает и тот факт, что ключевые разработчики проекта ранее работали вместе над неанонсированной игрой. Режиссёр серии Йоко Таро недавно отметил, что задержки связаны с отменами его проектов, а не с отсутствием идей.

Пока Square Enix хранит детали в секрете, ясно одно: после десятилетия успеха Automata будущее серии — вопрос времени, а не возможности.