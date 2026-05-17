NieR: Automata 2 TBA
Адвенчура, Слэшер, Постапокалипсис, Научная фантастика
28 оценок

Продюсер NieR: Automata понятия не имеет, будет ли продолжение, а фраза "Продолжение следует" была маркетингом

2BLaraSex 2BLaraSex

Поклонники серии NieR, воспрянувшие духом после выхода юбилейного ролика, возможно, стали жертвами красивой маркетинговой уловки. Продюсер Йосукэ Сайто подтвердил, что именно он настоял на добавлении фразы "Продолжение следует" в видео, посвященное 9-летию NieR: Automata и преодолению рубежа в 10 миллионов проданных копий.

Для фанатов франшизы это событие стало маленькой сенсацией. За почти десять лет, прошедших с момента выхода Automata, Square Enix так и не анонсировала полноценное продолжение. И вот, казалось бы, долгожданный намек в официальном видео... Однако в интервью изданию Famitsu создатели развеяли надежды. На вопрос о загадочной надписи "продолжение следует" режиссер Йоко Таро ответил с присущим ему циничным юмором:

Думаю, это означает, что мы будем доить эту франшизу дальше и зарабатывать больше денег.

Но самый неожиданный поворот добавил продюсер Йосукэ Сайто.

Это я попросил вставить эту фразу. И я понятия не имею, будет ли на самом деле продолжение.

По его словам, он просто почувствовал, что это абсолютно необходимо для юбилейного видео - дать фанатам хотя бы намек на будущее, своего рода лучик надежды.

Таким образом, загадочный тизер оказался инициативой самого продюсера, а не утвержденным планом Square Enix. Есть ли в разработке новая NieR, не знают даже ключевые члены команды, но они явно не против об этом говорить и подогревать интерес. Остается надеяться, что к 10-летнему юбилею надежда обретёт более конкретные очертания.

Комментарии: 21
A E

все панятна

17
Yoshemitsu
11
K0t Felix

Не являюсь фанитом серии, та что пох

11
AndralStormborn

Странные они, если видят что успешно игра продалась и людям понравилось, то почему бы не сделать еще что-то подобное? Чем они там вообще занимаются?

5
FrankPank

Нормально отмазался

5
