Игроки просят Square Enix сделать ремейк закрытой NieR Re[in]carnation для консолей

После анонса Final Fantasy Resonance фанаты серии NieR Re[in]carnation вновь заговорили о возможном возвращении закрытой мобильной игры. Поводом стало то, что Square Enix всё активнее переносит свои бывшие мобильные проекты на современные платформы.

Недавно компания представила Final Fantasy Resonance, которая оказалась переосмыслением уже закрытой мобильной игры Final Fantasy Brave Exvius. До этого состоялся релиз Octopath Traveler 0, также связанный с мобильным направлением компании. На этом фоне поклонники NieR начали призывать издателя обратить внимание на Re[in]carnation.

Игра вышла в 2021 году и рассказывала новую историю во вселенной NieR: Automata. Многие фанаты считают её полноценной третьей частью серии. Однако в апреле 2024 года проект завершил сюжетную линию и был окончательно закрыт, из-за чего пройти его сегодня невозможно.

В соцсетях и на Reddit игроки отмечают, что возрождение мобильных проектов Square Enix даёт надежду и для NieR Re[in]carnation. Пользователи пишут, что игра заслуживает ремейка или полноценного переиздания на ПК и консолях, чтобы её история стала доступна более широкой аудитории.

Впрочем, есть и сложности. В отличие от Final Fantasy Resonance и Octopath Traveler 0, которые основаны на пиксельной графике и хорошо подходят для HD-2D-переосмысления, NieR Re[in]carnation изначально была полностью трёхмерной игрой. Поэтому её потенциальное возвращение потребует значительно больше ресурсов и времени. Тем не менее фанаты уверены, что именно этот проект должен стать следующим кандидатом на «воскрешение» со стороны Square Enix.