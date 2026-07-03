Square Enix объяснила свою позицию по сохранению игр-сервисов, таких как NieR: Reincarnation

На своём 46-м ежегодном собрании акционеров, состоявшемся 24 июня, Square Enix затронула вопрос растущего числа игр-сервисов с закрытым исходным кодом в своём каталоге, а также изложила свою политику в отношении архивирования и хранения.

Игры-сервисы потенциально представляют собой значительный источник дохода для компаний, занимающихся видеоиграми, но затраты на обслуживание и насыщенный рынок — приводящие к средней продолжительности жизни около двух-трёх лет — делают их высокорискованными предприятиями. Square Enix, в частности, несколько раз за последнее десятилетие пыталась закрепиться на мобильном рынке, оставив после себя десятки игр, которые были фактически «заброшены» после отключения их серверов. К числу известных примеров относятся Dragon Quest of the Stars, Final Fantasy Brave Exvius и NieR: Re[in]carnation.

Что касается недавнего скандала вокруг «офлайн»-версии NieR Re[in]carnation, созданной некоторыми фанатами без разрешения правообладателей, один из акционеров попросил компанию прояснить свою позицию, подчеркнув, что именно Square Enix должна возглавить усилия по сохранению и обеспечению непрерывности своей интеллектуальной собственности.

Компания объяснила, что способы, с помощью которых она позволяет игрокам продолжать наслаждаться игрой с поддержкой онлайн-сервисов после отключения серверов, различаются в зависимости от характера интеллектуальной собственности:

Например, для серии NieR мы делимся информацией через официальные онлайн-трансляции. Для других игр мы сохраняем кат-сцены на платформах потокового видео.

Хотя это был довольно расплывчатый ответ, Square Enix заверила акционеров, что продолжит «создавать соответствующие пути для каждой игры, чтобы игроки могли продолжать наслаждаться ими даже после окончания работы сервиса или завершения сюжета». Остаётся выяснить, работает ли компания над официальными мерами по сохранению, например, сюжета NieR Re[in]carnation, который идеально вписан в мифологию серии.