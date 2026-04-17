Японские разработчики объяснили сложность создания оффлайн-версий игр-сервисов на фоне скандала с NieR Reincarnation

В середине апреля 2026 года группа энтузиастов выпустила неофициальную модификацию для ролевой игры NieR Reincarnation, позволяющую частично играть без подключения к сети. Официальные серверы проекта закрылись в апреле 2024 года. Инициатива вызвала масштабные споры в сообществе, так как компания Square Enix не давала согласия на запуск частных серверов. Игроки разделились на 2 лагеря, где первые поддерживают сохранение игрового наследия, а вторые осуждают нарушение авторских прав.
На фоне этих обсуждений опытные японские разработчики поделились техническими подробностями о проблеме. Программист под псевдонимом Itchie, ранее работавший в Square и SNK, отметил, что процесс перевода игры в оффлайн не сводится к простому отключению сетевых функций. Перенос прогрессии, управления инвентарем и поведения врагов с серверов на локальный уровень создает множество проблем. Разработчикам приходится заново решать вопросы с защитой сохранений от взлома и рассинхронизацией данных. Кроме того, баланс изначально создается под сетевой формат, поэтому для одиночного прохождения требуется полное изменение искусственного интеллекта противников и системы наград.
По мнению Itchie, техническая работоспособность версии и ее увлекательность являются 2 совершенно разными вещами. Программист под ником Kei подтвердил эти слова личным опытом. Когда руководство поручило ему рассчитать стоимость перевода закрывающегося проекта в оффлайн, итоговая сумма оказалась сопоставима с затратами на разработку абсолютно новой игры. Он добавил, что переделать готовую игру-сервис зачастую намного сложнее, чем создать новый продукт с самого начала. Подобные масштабные переработки требуют огромных ресурсов, а их бюджеты могут легко превышать 1 млн долларов. Именно поэтому отсутствие оффлайн-режима чаще всего связано не с ленью студий, а с серьезными техническими и финансовыми ограничениями.
Разработчики: Это сложно, дорого и долго!
Группа энтузиастов: Мы сделали это за выходные и пару банок пива.
Игра в день релиза заработала 3 ляма, а сколько за 5 лет... В офлайн версию игры никто не будет донатить, это серьёзная техническая трудность.
Ну тоесть профессиональные разрабы не могут сделать того, что сделали энтузиасты? Получается они расписились в своей полной некомпетентности