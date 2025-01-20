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Night is Coming 2025 г.
Стратегия, Выживание, Инди, RTS, Строительство
6 24 оценки

Представлен геймплейный трейлер фэнтезийной стратегии Night Is Coming от российской студии

butcher69
Новости

Night is Coming от российской Wild Forest Studio обзавелась новым геймплейным трейлером. Игра предложит уникальное сочетание стратегии, градостроительства и выживания в тёмном фэнтезийном сеттинге. Игрокам предстоит строить и развивать поселение, защищая его от мифических существ, атакующих с наступлением ночи.

Ключевую роль играют сбор материалов, постройка зданий и забота о жителях. Каждый из них обладает уникальными характеристиками, потребностями и навыками, что добавляет ролевую глубину.

Динамическая система погоды и смена сезонов делают выживание ещё сложнее, влияя на ресурсы и поведение врагов. Гибкость и стратегия необходимы, чтобы приспособиться к меняющимся условиям.

Игра также предлагает древо технологий, сражения с чудовищами и атмосферу славянского фэнтези, создавая глубокий и увлекательный опыт для любителей жанра.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Igor Korobkin

Любопытный концепт, добавил в желаемое.

0
AT_Sagor

Музон на трейлер подобрали красивый, а вот на счёт остального... даже не знай, что-то из области неописуемой жижи.

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OPen man

дайте мне 10.000.000.000 я уже наконец сделаю нормальный кингс баунти.

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Janekste

И опять двадцать пять. Игра российская, но вокал, как обычно, заграничный. По-русски спеть нельзя? Если игра иностранная, то там ясень пень, музыка иностранная. Но когда игра своя российская - где вокал на русском языке?

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