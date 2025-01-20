Представлен геймплейный трейлер фэнтезийной стратегии Night Is Coming от российской студии

Night is Coming от российской Wild Forest Studio обзавелась новым геймплейным трейлером. Игра предложит уникальное сочетание стратегии, градостроительства и выживания в тёмном фэнтезийном сеттинге. Игрокам предстоит строить и развивать поселение, защищая его от мифических существ, атакующих с наступлением ночи.
Ключевую роль играют сбор материалов, постройка зданий и забота о жителях. Каждый из них обладает уникальными характеристиками, потребностями и навыками, что добавляет ролевую глубину.
Динамическая система погоды и смена сезонов делают выживание ещё сложнее, влияя на ресурсы и поведение врагов. Гибкость и стратегия необходимы, чтобы приспособиться к меняющимся условиям.
Игра также предлагает древо технологий, сражения с чудовищами и атмосферу славянского фэнтези, создавая глубокий и увлекательный опыт для любителей жанра.
Любопытный концепт, добавил в желаемое.
Музон на трейлер подобрали красивый, а вот на счёт остального... даже не знай, что-то из области неописуемой жижи.
дайте мне 10.000.000.000 я уже наконец сделаю нормальный кингс баунти.
И опять двадцать пять. Игра российская, но вокал, как обычно, заграничный. По-русски спеть нельзя? Если игра иностранная, то там ясень пень, музыка иностранная. Но когда игра своя российская - где вокал на русском языке?