Представлен геймплейный трейлер фэнтезийной стратегии Night Is Coming от российской студии

Night is Coming от российской Wild Forest Studio обзавелась новым геймплейным трейлером. Игра предложит уникальное сочетание стратегии, градостроительства и выживания в тёмном фэнтезийном сеттинге. Игрокам предстоит строить и развивать поселение, защищая его от мифических существ, атакующих с наступлением ночи.

Ключевую роль играют сбор материалов, постройка зданий и забота о жителях. Каждый из них обладает уникальными характеристиками, потребностями и навыками, что добавляет ролевую глубину.

Динамическая система погоды и смена сезонов делают выживание ещё сложнее, влияя на ресурсы и поведение врагов. Гибкость и стратегия необходимы, чтобы приспособиться к меняющимся условиям.

Игра также предлагает древо технологий, сражения с чудовищами и атмосферу славянского фэнтези, создавая глубокий и увлекательный опыт для любителей жанра.