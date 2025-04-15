В раннем доступе вышла Night Is Coming - стратегическая игра на выживание

Наступает ночь: выживите в темноте в этой новой стратегической игре в славянском стиле
Сегодня состоялся запуск Night Is Coming — новой стратегической игры на выживание от Wild Forest Studio, которая переносит нас в фантастический мир, вдохновлённый славянским фольклором.
Night Is Coming — это новая стратегическая игра в жанре выживания/защиты башен от команды Wild Forest Studio, изданная 101XP. Российская команда разработчиков, основанная в 2017 году, дебютирует с Night Is Coming — стратегической игрой в жанре выживания в фэнтезийном мире, вдохновлённом славянским фольклором.
В жанре Tower Defense нам нужно будет подготовить нашу деревню к ночи и её опасностям. Игра была впервые анонсирована 14 мая 2017 года, а альфа-версия была представлена в 2020 году. После возвращения команды в 2023 году в конце 2024 года издатель объявил о выходе игры, а в начале 2025 года состоялся пробный запуск и демонстрация.
Помогите своей деревне пережить опасности Тьмы!
После более чем 8 лет разработки команда Wild Forest Studio наконец-то готовится к запуску Night Is Coming. Их дебютная игра — это стратегическое выживание в фэнтезийном мире, вдохновлённом славянской мифологией.
Вы будете управлять группой жителей деревни, создавая поселение, собирая ресурсы, формируя войска и строя оборонительные сооружения, чтобы подготовиться к угрозе Тьмы, которая уже поглотила многие земли и теперь угрожает жизням ваших жителей. Игра представляет собой сочетание защиты башен со стратегическим и управленческим геймплеем.
По-настоящему интересная игра, получившая положительные отзывы в ходе тестирования, которое началось в январе. Она также привлекла внимание благодаря демоверсии, выпущенной 13 февраля 2025 года во время фестиваля Steam Next Fest. Игроки могли попробовать обновлённую пробную версию Wrath of the Woods, выпущенную 24 марта.
Зае*али эти выживалки. Идите в лес и выживайте ирл))
не плохо