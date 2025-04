В раннем доступе вышла Night Is Coming - стратегическая игра на выживание

Наступает ночь: выживите в темноте в этой новой стратегической игре в славянском стиле

Сегодня состоялся запуск Night Is Coming — новой стратегической игры на выживание от Wild Forest Studio, которая переносит нас в фантастический мир, вдохновлённый славянским фольклором.

Night Is Coming — это новая стратегическая игра в жанре выживания/защиты башен от команды Wild Forest Studio, изданная 101XP. Российская команда разработчиков, основанная в 2017 году, дебютирует с Night Is Coming — стратегической игрой в жанре выживания в фэнтезийном мире, вдохновлённом славянским фольклором.

В жанре Tower Defense нам нужно будет подготовить нашу деревню к ночи и её опасностям. Игра была впервые анонсирована 14 мая 2017 года, а альфа-версия была представлена в 2020 году. После возвращения команды в 2023 году в конце 2024 года издатель объявил о выходе игры, а в начале 2025 года состоялся пробный запуск и демонстрация.

Помогите своей деревне пережить опасности Тьмы!

После более чем 8 лет разработки команда Wild Forest Studio наконец-то готовится к запуску Night Is Coming. Их дебютная игра — это стратегическое выживание в фэнтезийном мире, вдохновлённом славянской мифологией.

Вы будете управлять группой жителей деревни, создавая поселение, собирая ресурсы, формируя войска и строя оборонительные сооружения, чтобы подготовиться к угрозе Тьмы, которая уже поглотила многие земли и теперь угрожает жизням ваших жителей. Игра представляет собой сочетание защиты башен со стратегическим и управленческим геймплеем.

По-настоящему интересная игра, получившая положительные отзывы в ходе тестирования, которое началось в январе. Она также привлекла внимание благодаря демоверсии, выпущенной 13 февраля 2025 года во время фестиваля Steam Next Fest. Игроки могли попробовать обновлённую пробную версию Wrath of the Woods, выпущенную 24 марта.