Night Plane выйдет в 2026 году - хоррор-симулятор стюарда заставит искать демонов среди пассажиров

Night Plane — новый хоррор-симулятор работы от Liquid Static Studio и Snapping Turtle, в котором игрокам предстоит отправиться в ночную смену на проклятом самолёте. Игра выйдет на ПК в Steam в 2026 году, а уже сейчас желающие могут опробовать бесплатную демоверсию.

Игроку предстоит работать бортпроводником: проверять билеты, обслуживать пассажиров, подавать напитки и следить за порядком в салоне. Однако обычной работой смена не ограничится. Среди пассажиров скрываются демоны, способные менять облик и выдавать себя за обычных людей.

Поэтому стюарду придётся внимательно наблюдать за людьми и выяснять, кто действительно имеет право находиться на борту. На первый взгляд безобидный пассажир в любой момент может оказаться вовсе не человеком.

Night Plane выполнена в стилистике эпохи PSX, а действие игры происходит в 1999 году. Низкополигональная графика и мрачная атмосфера должны усилить ощущение тревоги во время обычных рабочих процедур.

Точная дата выхода пока не объявлена — релиз запланирован на 2026 год. Бесплатная демоверсия уже доступна в Steam.