Night Shift Hospital превратит ночное дежурство в веселое испытание - анонсирован кооперативный симулятор больницы

Студия Knitted Cats совместно с издателем Polden Publishing анонсировала Night Shift Hospital — кооперативный симулятор, в котором игрокам предстоит взять на себя роль врачей ночной смены.

Во время дежурства команда будет принимать пациентов, проводить обследования, ставить диагнозы и распределять больных по отделениям. С каждой минутой поток пострадавших становится всё больше, а случайные происшествия делают каждую смену непредсказуемой.

Особое внимание разработчики уделяют кооперативу. На всю смену команде даётся всего десять ошибок: неверные диагнозы и неудачные процедуры постепенно приближают врачей к увольнению. Для эффективной координации авторы рекомендуют использовать голосовой чат, особенно в моменты, когда больница оказывается переполнена пациентами.

Дата выхода Night Shift Hospital пока не объявлена. Игра уже получила страницу в Steam, где её можно добавить в список желаемого.