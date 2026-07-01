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Night Shift Hospital TBA
Симулятор, Инди, От первого лица, Юмор, Кооператив
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Night Shift Hospital превратит ночное дежурство в веселое испытание - анонсирован кооперативный симулятор больницы

butcher69 butcher69

Студия Knitted Cats совместно с издателем Polden Publishing анонсировала Night Shift Hospital — кооперативный симулятор, в котором игрокам предстоит взять на себя роль врачей ночной смены.

Во время дежурства команда будет принимать пациентов, проводить обследования, ставить диагнозы и распределять больных по отделениям. С каждой минутой поток пострадавших становится всё больше, а случайные происшествия делают каждую смену непредсказуемой.

Особое внимание разработчики уделяют кооперативу. На всю смену команде даётся всего десять ошибок: неверные диагнозы и неудачные процедуры постепенно приближают врачей к увольнению. Для эффективной координации авторы рекомендуют использовать голосовой чат, особенно в моменты, когда больница оказывается переполнена пациентами.

Дата выхода Night Shift Hospital пока не объявлена. Игра уже получила страницу в Steam, где её можно добавить в список желаемого.

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