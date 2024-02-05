Night Slashers: Remake выйдет на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК

Night Slashers: Remake будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG после запуска, объявили издатель Forever Entertainment и разработчик Storm Trident. Дата релиза пока не объявлена.
Night Slashers — это захватывающая игра в стиле ужасов, действие которой происходит в кошмарном мире, наполненном кровожадными существами и невыразимыми ужасами. Приготовьтесь примерить на себя роль невероятных героев, сражающихся с полчищами сверхъестественных врагов и ужасающими монстрами.
В Night Slashers вы сражаетесь не просто за выживание: вы сражаетесь за спасение мира от сверхъестественного апокалипсиса. Присоединяйтесь к битве, испытайте адреналин и примите ужас. Ваши самые темные кошмары ждут вас.
Night Slashers, классическая аркадная игра, первоначально разработанная Data East в 1994 году, по сей день остается одной из лучших игр в жанре beat 'em up. Геймплей состоит из семи отдельных этапов, каждый из которых разделен на несколько разделов. Вы можете продвигаться вперед, перемещаясь слева направо на каждом этапе, сражаясь с волнами врагов.
Попытка пройти дальше, не уничтожив врагов, останавливает прокрутку экрана до тех пор, пока все угрозы не будут устранены. Достигнув конца каждого уровня, вас ждет решающая схватка с грозным боссом. Одержите победу над боссом, чтобы продвинуться вперед.
Играл в эту оригинальную игрушку на эмуляторе "MAME", неплохой битэмап , корейская или японская версия с кровью и кишками, пиндосская или европейская зацензуренная зелёнкой, уже не помню какая, странно что решили именно этот бит ремейкать, игр в таком стиле на MAME бездна и маленький вагончик, лучше бы ремейкнули "Cadillacs and Dinosaurs" или "Violent storm"...
фи какая гадость
Почему гадость ? Классический Бит - э - мап, в те времена эти игры безжалостно высасывали из амерской и европейской школоты миллионы баксов..