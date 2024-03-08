Смотрим дебютный трейлер ролевого экшена The Night Wanderer от бывших сотрудников CD Projekt, FromSoftware и Ubisoft

После демонстрации концепт-артов, компания Mighty Koi Studio представили трейлер своего нового проекта - The Night Wanderer, смешивающий в себе элементы научной фантастики и фэнтези в духе soulslike с RPG-элементами. Основанная на польской серии книг "Властелин ледяного сада" Ярослава Гжендовича, игра переносит игроков в захватывающий мир. Главный герой, Вуко Драккайнен, отправляется на таинственную планету Мидгаард в поисках пропавшей научной экспедиции.

В этом уникальном приключении игрокам предстоит взять на себя роль Вуко, элитного наемника, и исследовать Мидгаард, населенный существами, напоминающими людей средневековья. Планета окружена радиационным полем, которое приводит к искажению и выходу из строя передовых технологий. Все это создает невероятную атмосферу и заставляет игрока погрузиться в захватывающий сюжет, полный загадок и опасностей.

Часть мира, где происходит действие игры, очень похожа на земную Скандинавию. Планета скрывает множество тайн, и ее загадочные силы изменяют все, что попадает в их поле зрения: существ, предметы и даже людей. Это существенно влияет на мир, по которому путешествует и с которым взаимодействует Вуко, а также формирует ключевые особенности геймплея, такие как бой и взаимодействие персонажей. Изучая тайны планеты, вы обязательно узнаете, что случилось с учеными, которых вы ищете.

Во время путешествия Вуко сопровождает Сифрал - биологический ИИ, подключенный к нервной системе героя, задача которого - поддерживать его в опасной миссии и значительно увеличивать его силу, рефлексы и выносливость. Присутствие Сифрала поможет игроку при встрече с неизвестностью. Вуко предстоит пересечь потусторонние земли, населенные племенами и зверями, и выяснить, что же на самом деле происходит в этом странном, чужом мире.