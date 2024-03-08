В разработке находится RPG во вселенной "Владыки Ледяного Сада" от бывших сотрудников CD Projekt, FromSoftware и Ubisoft

Успех "Ведьмака" привел к тому, что все больше польских разработчиков пытаются опираться на родную фэнтезийную литературу. В прошлом месяце вышла The Inquisitor, а теперь еще один пример этой тенденции - студия Mighty Koi, которая анонсировала The Night Wanderer, адаптацию серии "Владыка Ледяного Сада" Ярослава Гжендовича.
Игра выйдет на ПК и консолях Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5. Проект описывается как soulslike action RPG. Авторы обещают динамичную и сложную боевую систему, которая, как ожидается, предложит несколько свежих идей. В ходе приключения нам предстоит взять на себя роль Вуко Драккайнена, известного по роману, наемника, отправленного на загадочную планету Мидгаард, чтобы найти потерянную научную экспедицию. Как и литературный оригинал, игра будет сочетать в себе элементы научной фантастики и фэнтези. Разработчики обещают, что по сравнению с другими soulslike играми The Night Wanderer будет отличаться, помимо прочего, главным героем с сильной личностью.
В настоящее время игра находится в стадии пре-продакшена, и нам придется подождать несколько лет до ее выхода. Одновременно Mighty Koi работает над адаптацией серии Thorgal. Сейчас в студии работает около 100 человек, но ожидается, что к концу года их число удвоится. В команду входят бывшие сотрудники FromSoftware, Konami, Wargaming, CD Projekt или Ubisoft.
Первый трейлер к проекту покажут уже завтра, а пока можете взглянуть на несколько концепт-артов:
Опять вонючая соулщина
Возлюби вонючую Соулщину как самого себя, - Евангелие от Миядзаки, стих третий.
Восславь солнце!!
чел один похож на персонажа из игры престолов другой на рагнар из викингов)
До сих пор жду новостей от поляков kindom come deliverance, а то уже 6 лет прошло
И я жду. Тока от Чехов. Warhorse же чехи, а не поляки.
Пойдем пока еще разок передушим всех в Скалице, как в старые добрые! :D
Чехов, вроде клепают втихаря
Assassins Creed: Wild souls
викинги против иномланетян? и на арте правда из викингов
Не знаю, кому как, но книга со второго тома нуднеет по нарастающей. Как трансформировать нудные философствования в сосалку - слабо себе представляю.
Читал трилогию, ну на один раз нормально. Но как игру делать, там же по книге вообще трэшак полунаркоманский... Лучше уже по мотивам меекханского пограничья, что нибудь придумали... Прокачка отряда, задания там всякие...
Wartales уже вышла так то.))
War tales хороша, но подожду ещё дополнения, а так я про книги, по мотивам которых можно чего-то толковое сделать, а не инквизитора с ледяным садом (польские писатели) :)
Почему у них викинги как в бредовом сериале? Вживую же интереснее было...
Странный скин с человеком. В книге землянам приходилось после посадки для контакта трансформироваться в аборигенов, а они - то ли олени-гуманоиды, то ли коровы-гуманоиды (давно читал). По идее в игре 99% времени не должно быть изображений людей, а играть будем за прямоходящий домашний скот.
век сосалей наступил, делать их куда проще сюжетных рпг, вот и клепают
ну да, сложнее сделать колду с болванчиками без сюжета и ответвлении
мне интересно почему сотрудники FromSoftware и почему бывшие? никак повелись на требования казуалов и нубасов сделать Елден Ринг еще легче и тем самым были выкинуты на мороз с голой жопой? ;D