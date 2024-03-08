В разработке находится RPG во вселенной "Владыки Ледяного Сада" от бывших сотрудников CD Projekt, FromSoftware и Ubisoft

Успех "Ведьмака" привел к тому, что все больше польских разработчиков пытаются опираться на родную фэнтезийную литературу. В прошлом месяце вышла The Inquisitor, а теперь еще один пример этой тенденции - студия Mighty Koi, которая анонсировала The Night Wanderer, адаптацию серии "Владыка Ледяного Сада" Ярослава Гжендовича.

Игра выйдет на ПК и консолях Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5. Проект описывается как soulslike action RPG. Авторы обещают динамичную и сложную боевую систему, которая, как ожидается, предложит несколько свежих идей. В ходе приключения нам предстоит взять на себя роль Вуко Драккайнена, известного по роману, наемника, отправленного на загадочную планету Мидгаард, чтобы найти потерянную научную экспедицию. Как и литературный оригинал, игра будет сочетать в себе элементы научной фантастики и фэнтези. Разработчики обещают, что по сравнению с другими soulslike играми The Night Wanderer будет отличаться, помимо прочего, главным героем с сильной личностью.

В настоящее время игра находится в стадии пре-продакшена, и нам придется подождать несколько лет до ее выхода. Одновременно Mighty Koi работает над адаптацией серии Thorgal. Сейчас в студии работает около 100 человек, но ожидается, что к концу года их число удвоится. В команду входят бывшие сотрудники FromSoftware, Konami, Wargaming, CD Projekt или Ubisoft.

Первый трейлер к проекту покажут уже завтра, а пока можете взглянуть на несколько концепт-артов: