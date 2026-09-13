"Очень плохие новости": Steam признала ролевую игру Nighthawks игрой для взрослых и ограничила её продажи

Valve присвоила готовящейся к релизу вампирской RPG Nighthawks рейтинг Adults Only, из-за чего игра исчезла из стандартного поиска Steam, а в некоторых странах, включая Германию, её полностью убрали из продажи. Издатель Wadjet Eye Games утверждает, что решение стало неожиданностью, поскольку сексуальный контент в игре, по мнению разработчиков, довольно умеренный.

Глава Wadjet Eye Games Дэйв Гилберт заявил, что Valve явно переоценила количество откровенного контента в Nighthawks. Он сообщил, что команда уже связалась с компанией и пытается добиться пересмотра решения.

Рейтинг Adults Only заметно влияет на доступность игры в Steam. Такие проекты не показываются в поиске по умолчанию, а пользователям приходится входить в аккаунт, подтверждать возраст и менять настройки отображения контента. Кроме того, в отдельных странах игры с такой маркировкой могут быть полностью недоступны.

Создатель Nighthawks Ричард Коббетт назвал ситуацию «очень плохой новостью» для команды. По его словам, рейтинг автоматически делает игру недоступной в нескольких важных для проекта странах, включая Германию. Разработчики пока не понимают, какой именно элемент стал причиной решения Valve, но надеются, что компания быстро его пересмотрит.

При этом Nighthawks действительно рассчитана на взрослую аудиторию и затрагивает соответствующие темы, однако авторы считают её сексуальный контент довольно мягким. В игре есть романтические линии, отдельные сцены с обнажением и намёки сексуального характера, но разработчики утверждают, что ничего откровенного игрокам не показывают, а сами сцены зачастую выдержаны в комедийной манере.

Проблемы Nighthawks стали очередным примером ужесточения подхода Steam к взрослому контенту. Ранее из-за проверки Valve пришлось отложить релиз инди-игры Future? No Thanks!, однако в итоге она получила разрешение на публикацию и вышла 4 сентября.

Nighthawks должна выйти в Steam 22 сентября, но разработчики теперь надеются, что Valve пересмотрит решение до релиза.