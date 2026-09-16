Valve сняла рейтинг "Для взрослых" с RPG Nighthawks: создатель уверяет, что нагота и секс будут лишь в комедийном ключе

Valve отозвала рейтинг "Только для взрослых", ранее присвоенный сюжетной RPG Nighthawks. Это решение возвращает игру в стандартный поиск Steam - теперь она отображается даже для неавторизованных пользователей и не блокируется для продажи в отдельных регионах.

Ситуация с самого начала выглядела странно. Nighthawks - игра о новообращенном вампире в мире, где о существовании вампиров известно, - стартовала на Kickstarter в 2018 году. В описании обещали глубину, сложный сюжет, нарисованную от руки графику и ничего о сексе. На странице игры в Steam можно заметить намек на флирт - вампиры все-таки, - но не более. Когда рейтинг игры только появился, разработчик Ричард Коббетт признался, что был в недоумении:

Вампиры по природе немного сексуальны, и Nighthawks - взрослая игра по содержанию. Но что касается наготы и секса конкретно, все это очень мягко, обычно в комедийном ключе и куда менее откровенно, чем на HBO.

Почему Valve отменила рейтинг, остается загадкой. Теперь же, когда ситуация разрешилась, Коббет шутливо заметил, что наконец-то может вернуться к своим обычным "переживаниям о том, понравится ли игра людям". Nighthawks выйдет на PC 22 сентября.