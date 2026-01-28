"Просто качественная анимация подъёма по лестнице": в Steam набирает популярность экшен NIGHTIN CAGE

Иногда бывает так, что одна короткая публикация в соцсетях или удачно пойманный ракурс в трейлере полностью меняют судьбу проекта. Именно это произошло с инди-игрой NIGHTIN CAGE, которая за короткий срок стала настоящим хитом среди пользователей Steam. Казалось бы, обычная анимация подъема по лестнице, но даже её бывает достаточно для привлечения огромной аудитории.

Разработчик под псевдонимом GRIS灰白, занимающийся созданием амбициозного экшен-RPG NIGHTIN CAGE, сообщил о резком скачке популярности своего проекта. По его словам, после публикации короткого ролика с анимацией главной героини, число добавлений игры в «Список желаемого» выросло с 300 до 5000 и это только в японском сегменте Steam. Этот показатель превысил интерес со стороны аудитории из США, что стало неожиданностью даже для самого автора.

GRIS灰白 — не новичок в индустрии. Имея 10-летний стаж работы 3D-художником персонажей в крупных компаниях Китая и Кореи (включая работу над Mabinogi: Heroes), он решил вложить весь свой опыт в сольный проект. В интервью автор отметил, что на визуальный стиль NIGHTIN CAGE повлияли такие игры, как Dark Souls, NieR: Automata и Stellar Blade. Разработчик стремится найти баланс между «сдержанностью и преувеличением», создавая уникальную эстетику, где изящество героини контрастирует с суровостью подземелий.

Несмотря на акцент на привлекательности персонажа и наличие системы повреждения одежды, NIGHTIN CAGE позиционируется прежде всего как глубокий игровой процесс. Игрокам предстоит исследовать процедурно генерируемые подземелья, решать головоломки и избегать ловушек. Одной из ключевых особенностей механики является отсутствие постоянных характеристик героя: сила и возможности персонажа полностью зависят от комбинации экипированных навыков.

Комментируя виральность своих видео, GRIS灰白 подчеркнул, что его цель — не просто привлечь внимание «пикантными» ракурсами, а интегрировать персонажа в мир игры так, чтобы каждое движение ощущалось естественным. Он активно прислушивается к отзывам сообщества, корректируя анимации, но при этом сохраняет верность своему художественному видению.

На данный момент NIGHTIN CAGE находится в активной разработке для ПК, а дата выхода и демоверсия будут анонсированы позже. По словам создателя, визуальная составляющая — это лишь «занавес», за которым скрывается захватывающее фэнтезийное приключение.