Бывший директор Mass Effect и Dragon Age говорит, что он "не хотел бы возвращаться" к тому, как BioWare делает игры

Бывший директор Mass Effect и Dragon Age и генеральный менеджер BioWare Аарин Флинн говорит, что "не вернулся бы" в студию ролевых игр.
На презентации перед выходом своей новой игры про выживание Nightingale Флинн, чье резюме в BioWare насчитывает почти 20 лет - от Baldur's Gate 2 до Anthem, - рассказал об уроках, которые он усвоил в своей новой студии Inflexion Games.
Для нас очень важно, чтобы мы создавали много ценного для наших игроков. Я мог бы выпить пива и рассказать вам обо всех своих разочарованиях в BioWare и EA, связанных с созданием ценности для игроков.
Флинн не стал подробно останавливаться на этих разочарованиях, но упомянул о том, откуда они могли взяться. Он рассказал о ценности самостоятельного издания Nightingale, предположив, что "это очень, очень крутая разница между тем временем, когда мы работали в BioWare, когда EA публиковала большую часть наших игр, и тем, когда у нас были сторонние издатели", а также коснулся идеи "создания ценности", намекнув, что существуют трудности с тем, "что значит сделать что-то, что игроки могут по-настоящему оценить и по-настоящему полюбить в игре, в которую они играют", связав это с ценником Nightingale в 30 долларов.
Однако больше всего Флинн говорил о сообществе игроков, с которым Inflexion работала над созданием Nightingale, заявляя, что он "безмерно благодарен" десяткам тысяч игроков, которые помогали тестировать игру: "Они были так любезны и так благодарны за это. И нам нравится с ними работать".
К сожалению, Флинн говорит, что взаимодействие с игроками, которое он нашел таким полезным для Nightingale, - это то, чего ему не хватало в других частях его карьеры:
Мы не делали много такого в BioWare, по крайней мере, не в средние годы BioWare, а в ранние. Так что я бы не стал возвращаться, я просто не стал бы возвращаться к тому, что мы просто сидели в комнате и создавали что-то, а потом, наконец, запускали это и говорили, что это все.
Ценности ценности ,а про какие хоть ценности он имел ввиду?
Разумеется материальные,он сейчас зарабатывает гораздо больше,чем во время пика биовар,а шпыняют за плохо сделанную работу наоборот меньше.
Традиционные, конеш
Очень кривой перевод.
Вот оно что, вражина Флинн недоволен что его в родной Биоваре больше всего по горизонтали клали и игры зря набивали имбой. Да кто ж нынче из нас не недоволен, так уж строится вся эта организованная индустрия. А то, что с игроками общаться приятней чем всю рожу в монитор ломить, это и так всем понятно, однако сколько еще напичкать в игру надо чтобы окупилась. Или честно работать и оставаться с мятой? Вот Флинну и пришлось про это подумать и принять выбор. А что до него некому было на Биоре командовать, так и сам виноват что руководить не сумел. Да и коли народ вокруг одни языками мелят значит им и доверять не стоило.