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об игре
Nightingale 20.02.2024
Экшен, Выживание, Кооператив
6.5 65 оценок

Бывший директор Mass Effect и Dragon Age говорит, что он "не хотел бы возвращаться" к тому, как BioWare делает игры

Procy_on
Новости

Бывший директор Mass Effect и Dragon Age и генеральный менеджер BioWare Аарин Флинн говорит, что "не вернулся бы" в студию ролевых игр.

На презентации перед выходом своей новой игры про выживание Nightingale Флинн, чье резюме в BioWare насчитывает почти 20 лет - от Baldur's Gate 2 до Anthem, - рассказал об уроках, которые он усвоил в своей новой студии Inflexion Games.

Для нас очень важно, чтобы мы создавали много ценного для наших игроков. Я мог бы выпить пива и рассказать вам обо всех своих разочарованиях в BioWare и EA, связанных с созданием ценности для игроков.

Флинн не стал подробно останавливаться на этих разочарованиях, но упомянул о том, откуда они могли взяться. Он рассказал о ценности самостоятельного издания Nightingale, предположив, что "это очень, очень крутая разница между тем временем, когда мы работали в BioWare, когда EA публиковала большую часть наших игр, и тем, когда у нас были сторонние издатели", а также коснулся идеи "создания ценности", намекнув, что существуют трудности с тем, "что значит сделать что-то, что игроки могут по-настоящему оценить и по-настоящему полюбить в игре, в которую они играют", связав это с ценником Nightingale в 30 долларов.

Однако больше всего Флинн говорил о сообществе игроков, с которым Inflexion работала над созданием Nightingale, заявляя, что он "безмерно благодарен" десяткам тысяч игроков, которые помогали тестировать игру: "Они были так любезны и так благодарны за это. И нам нравится с ними работать".

К сожалению, Флинн говорит, что взаимодействие с игроками, которое он нашел таким полезным для Nightingale, - это то, чего ему не хватало в других частях его карьеры:

Мы не делали много такого в BioWare, по крайней мере, не в средние годы BioWare, а в ранние. Так что я бы не стал возвращаться, я просто не стал бы возвращаться к тому, что мы просто сидели в комнате и создавали что-то, а потом, наконец, запускали это и говорили, что это все.
-5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
PastoralUpton

Ценности ценности ,а про какие хоть ценности он имел ввиду?

0
samosan

Разумеется материальные,он сейчас зарабатывает гораздо больше,чем во время пика биовар,а шпыняют за плохо сделанную работу наоборот меньше.

0
HellowRainbow

Традиционные, конеш

-2
goodneighbor

Очень кривой перевод.

0
Gridon

Вот оно что, вражина Флинн недоволен что его в родной Биоваре больше всего по горизонтали клали и игры зря набивали имбой. Да кто ж нынче из нас не недоволен, так уж строится вся эта организованная индустрия. А то, что с игроками общаться приятней чем всю рожу в монитор ломить, это и так всем понятно, однако сколько еще напичкать в игру надо чтобы окупилась. Или честно работать и оставаться с мятой? Вот Флинну и пришлось про это подумать и принять выбор. А что до него некому было на Биоре командовать, так и сам виноват что руководить не сумел. Да и коли народ вокруг одни языками мелят значит им и доверять не стоило.

0