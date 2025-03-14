Nightingale получила крупное обновление с осадой Соловьиного города и новым оружием

Inflexion Games продолжает расширять Nightingale — в свежем обновлении в игру добавили осаду Соловьиного города, новые заклинания и оружие.
В этом обновлении игрокам предстоит защитить город от нападения фейри и Королевы Автоматов. Сражения развернутся на улицах, крышах и в канализации. Разработчики также улучшили механику строительства, добавив возможность менять расположение строений.
В игре появились оружие и инструменты пятого уровня, которые можно купить за новую валюту, а также могущественные Fabled Charms. Они вносят «фантастические изменения» в экипировку и могут выпадать в наградах.
Полный список изменений уже доступен. Nightingale находится в раннем доступе Steam и продолжает активно развиваться.
Какие-то все локации пустые и бездушные.
Эм, судя по ролику какая-то лютая дичь)))
Мэрри Поппинс?)
Я думал тут больше про магию будет, а не про технику.