Nightingale получила крупное обновление с осадой Соловьиного города и новым оружием

Inflexion Games продолжает расширять Nightingale — в свежем обновлении в игру добавили осаду Соловьиного города, новые заклинания и оружие.

В этом обновлении игрокам предстоит защитить город от нападения фейри и Королевы Автоматов. Сражения развернутся на улицах, крышах и в канализации. Разработчики также улучшили механику строительства, добавив возможность менять расположение строений.

В игре появились оружие и инструменты пятого уровня, которые можно купить за новую валюту, а также могущественные Fabled Charms. Они вносят «фантастические изменения» в экипировку и могут выпадать в наградах.

Полный список изменений уже доступен. Nightingale находится в раннем доступе Steam и продолжает активно развиваться.