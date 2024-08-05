Nightingale скоро получит обновление, которое произведет в ней революцию и исправит различные проблемы

Команда Nightingale опубликовала новое видеосообщение о ходе разработки, объясняющее, чего нам ожидать от обновления, запланированного на конец лета. В целом генеральный директор Аарин Флинн и арт-директор Нил Томпсон подтверждают, что их не устраивает текущее состояние игры, но у них есть различные идеи по ее улучшению. Более того, они с оптимизмом смотрят на достигнутый прогресс.

Следует сказать, что мы не удовлетворены ситуацией, в которой находится игра, нас не устраивают общие настроения, нас не устраивает количество игроков.

Одна из самых больших проблем, над которой команда сейчас концентрируется, — это улучшение Миров. Эти межпространственные порталы — большая сила игры, но они терпят неудачу. Томпсон говорит:

Вы — Странник по Мирам, и я думаю, что большая часть работы, которую мы делаем, — это выполнить это обещание, обещание приключений, и нам нужно сделать больше в Мирах, чтобы сделать их более интересными, более замкнутыми в себе, более уникальными. Эти вещи очень важны для нас.



Мы много слышали о том, что Миры иногда могут показаться слишком однообразными. Мы приложили много усилий, чтобы подумать о том, как их улучшить, и внесли некоторые изменения, чтобы сделать их немного более традиционными структурно, но в то же время интересными.

Еще одно ключевое замечание — прогресс.

Важным способом улучшения Nightingale является придание большей структуры игровому опыту. Я имею в виду, что у игрока появляется ощущение прогресса и лучшего понимания того, на что он способен.

Это также означает, что исследования будут более целенаправленными и менее открытыми, чем при запуске.

Далее речь идёт о том, что на техническом уровне Nightingale еще не идеальна, так как невозможно создавать такие большие структуры, как в других подобных играх. Запланированная реконструкция должна позволить увеличить количество элементов, которые можно использовать в конструкциях, чтобы проявить больше творчества.