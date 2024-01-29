Стресс-тест игры на выживание в викторианском сеттинге Nightingale стартует 2 февраля

Nightingale, нео-викторианская игра на выживание, разработанная Inflexion Games, в пятницу проведет стресс-тест, но он продлится всего три часа.
Для участия в стресс-тесте Nightingale необходимо зайти на страницу Steam и нажать кнопку «запросить доступ». Inflexion начнет предоставлять доступ в 20:00 2 февраля, а серверы заработают на час позже, в 21:00. Тест закончится в 00:00 МСК 3 февраля.
На плейтест не будет распространяться NDA (соглашение о неразглашении), поэтому игроки смогут снимать видео и делиться скриншотами.
Тест будет содержать «индивидуализированную версию первоначального игрового процесса Nightingale», которая предоставит игрокам улучшенные инструменты и снаряжение, а также ряд разблокированных рецептов, примерно эквивалентных тем, которые можно собрать за первые 10 часов игры. По данным Inflexion, игроки также смогут сразу же присоединиться к друзьям в кооперативе.
Команда объясняет:
«Это будет другой опыт, чем тот, с которым игроки столкнутся, когда они впервые войдут в игру 22 февраля, но мы хотели, чтобы стресс-тест предлагал некоторые дополнительные инструменты и ресурсы на более ранних этапах путешествия, чтобы дать игрокам почувствовать, чего можно ожидать до запуска в конце этого месяца. Никаких ограничений на сборку не наложено, поэтому любой сможет играть, пока серверы онлайн и функционируют».
посмотрим,что это за эпоха))