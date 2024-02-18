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Nightingale 20.02.2024
Экшен, Выживание, Кооператив
6.6 66 оценок

В Nightingale на старте не будет поддержки AMD FSR3 из-за проблем, обнаруженных во время стресс-тестирования

KoRnEr
Новости

Nightingale, симулятор выживания, изначально планировалось выпустить с поддержкой Intel XeSS, NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR3.

Из-за технических проблем, обнаруженных во время стресс-теста серверов, поддержка AMD FSR3 была удалена из релизной версии. Интеграция AMD FSR3 вызвала значительное количество ошибок. Разработчики сотрудничают с внешними командами, чтобы решить проблемы и повторно интегрировать FSR3 в будущем.

Разработчики рекомендовали использовать технологии генерации кадров для повышения производительности, как говорят до 80%. В релизной версии ожидается поддержка NVIDIA DLSS.

Возможно, разработчики добавят AMD FSR2, пока не будут исправлены проблемы с FSR3.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
AllConforD

"Nightingale, симулятор выживания, изначально планировалось выпустить с поддержкой Intel XeSS, NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR3."

"Из-за технических проблем, обнаруженных во время стресс-теста серверов, поддержка AMD FSR3 была удалена из релизной версии. Интеграция AMD FSR3 вызвала значительное количество ошибок."

Исправят, добавят, когда-нибудь, а пока, есть действительно работающие и качественные технологии их и есть смысл использовать, имхо, это логично.

3
neeXXXT

Так а нахрена это мыло для бомжей вообще в играх, те кто пользуется этим программным убожеством все равно сидят на FullHD, а там это просто кровь из глаз

0
Oscilograf

Да на кой он нужен, есть же интел и нвидиа.

-2