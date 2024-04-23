Вышло крупное обновление для игры Nightingale с различными исправлениями ошибок, изменениями баланса и новым контентом

Игра Nightingale продолжает развиваться и радовать своих поклонников новым обновлением, добавлением нового контента и исправлением ошибок. Это второе крупное обновление для игры, которое призвано удовлетворить как новых игроков, так и опытных ветеранов Nightingale.
Обновление 0.2 вводит в игру три новых оружия, доступных с самого начала игры, двух новых NPC и связанные с ними сюжетные линии, а также два новых типа врагов. Система крафта Nightingale теперь позволяет извлекать ресурсы непосредственно из хранилища, а также добавлена механика очереди для создания нескольких типов предметов без необходимости возвращения на станцию крафта.
Обновление 0.2 также включает множество исправлений ошибок, улучшающих общий игровой опыт. Все эти изменения делают игру Nightingale еще более захватывающей и увлекательной для игроков, придавая новизну и разнообразие игровому миру.
С полным описанием обновления 0.2 для Nightingale можно ознакомиться здесь.
МУльтфильм а не игра