Выживалка в викторианском сеттинге Nightingale выйдет в раннем доступе в феврале 2024 года ©

Nightingale, викторианская игра на выживание с родословной Mass Effect и Dragon Age, наконец-то получила официальную дату выхода в Раннем доступе, и после трех задержек похоже, что она действительно может быть назначена.

Анонсированная в рамках выставки Gamescom Opening Night Live 2023, игра Nightingale должна выйти в ранний доступ через Steam и Epic Games Store 22 февраля 2024 года по цене 29,99 долл. Первоначально игра была анонсирована на 2022 год, но затем была перенесена сначала на начало 2023 года, а затем на осень. Сегодняшний анонс - первое официальное подтверждение того, что игра не выйдет в этом году, но с конкретной датой разработчики, похоже, уверены, что смогут уложиться в срок.

Игра Nightingale, которую называют "игрой на выживание в общем мире", происходит в фантастической версии викторианской эпохи, где исследователи, вооруженные газовыми фонарями и винтовками, сражаются с загадочными существами фейри. В игре можно играть как в одиночку, так и в кооперативе. Помимо привычных механик выживания и ремесла, вы можете строить поместья и нанимать NPC для выполнения рутинной работы.

Nightingale - первая игра от Inflexion Games, независимой студии, основанной ветераном BioWare Аарином Флинном. В течение многих лет Флинн занимал должность генерального менеджера в BioWare, курируя запуск большинства игр серий Mass Effect и Dragon Age. Сеттинг Nightingale, судя по всему, отчасти был вдохновлен желанием Флинна отойти от традиционных фэнтезийных и научно-фантастических атрибутов тех великих игр BioWare.