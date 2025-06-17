Добро пожаловать в кошмар: Nightmare Frontier - тактическая стратегия от создателей Hard West 2 уже доступна

На Дикий Запад пришёл не караван, а кошмар. Новый проект Nightmare Frontier от польской студии Ice Code Games (создатели Hard West 2) вышел в ранний доступ в Steam и предлагает игрокам жуткое путешествие в альтернативную Америку XIX века, где страхи стали живыми и кровожадными.

Игра переносит нас в изуродованный аномалией приграничный город, который превратился в арену выживания. Здесь больше нет закона и порядка — вместо этого улицы патрулируют чудовищные Dreadweavers, порождённые самыми тёмными страхами людей. Один боится пауков — готовься к встрече с револьвером на паучьих лапах. Другой боится огня — тогда его встретят существа, горящие и горящие других. Каждый монстр — это испытание для вашей команды, каждый бой — борьба не только за ресурсы, но и за рассудок.

Nightmare Frontier объединяет пошаговую тактику, roguelite-механику и подход, типичный для экстракционных лутеров. На каждом рейде вы принимаете трудные решения: рискнуть и пойти дальше ради ценной добычи — или уйти, сохранив то, что удалось выжить. Здесь действует железное правило: чем дольше ты внутри, тем сильнее становится сам Кошмар.

На старте раннего доступа игрокам предлагается:

Четыре уникальных района города, наполненных опасностями и тайнами;

13 видов воплощённых страхов, каждый с собственным стилем боя и особенностями;

Множество предметов, от обыденных до по-настоящему редких и мощных;

Система улучшения экипировки с помощью эссенции Кошмара;

Первая часть сюжетной кампании, раскрывающей природу катастрофы и мотивы ужасающих созданий.

Разработчики подчёркивают, что в основу заложена уникальная идея — связь между страхами членов команды и теми монстрами, с которыми им предстоит столкнуться. Такая механика придаёт каждому бою личностный и психологический подтекст. Враги не просто сильны — они пугают на глубинном уровне.

«Мы хотим создать нечто особенное вместе с игроками, — говорит Матеуш Пильски, генеральный директор студии. — Ранний доступ — это шанс выстроить игру на основе отзывов, сделать её по-настоящему оригинальной. Уже сейчас она предлагает гремучую смесь тактики, лута и саспенса. Но впереди ещё больше».

Nightmare Frontier — это не просто ещё одна стратегия. Это тревожный, жуткий и непредсказуемый опыт, который проверит вашу решимость, как стратегов, и вашу устойчивость перед лицом собственного страха.

И помните: на границе между реальностью и кошмаром каждое решение — на вес золота.