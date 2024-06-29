Nightmare Kart, вдохновленная Bloodborne, обзаведётся дополнением

Создательница Nightmare Kart рассказала, что работает над DLC для бесплатной игры, количество загрузок которой перевалило за полмиллиона через две недели после релиза. В течение месяца гоночная игра, ранее известная как Bloodborne Kart, также получила ряд обновлений.
Кажется, от тех трудностей, с которыми фанатский проект Nightmare Kart столкнулся на заключительном отрезке перед релизом, не осталось и следа. Игра, изначально использовавшая вселенную Bloodborne в качестве основы для картинговых гонок, дебютировала 31 мая и, как оказалось, стала настоящим хитом.
Популярность игры побудила создательницу игры Лилит Вальтер заняться ее дальнейшим развитием. Оказывается, она начала работу над расширением для Nightmare Kart. Автор не пожелала раскрывать подробности, чтобы сохранить элемент неожиданности, но пригласила всех, кому интересно состояние работы над DLC, посетить ее профиль на Patreon.
Работа над расширением Nightmare Kart официально началась! Я не буду раскрывать подробности разработки публично, но вы можете следить за развитием событий на моем патреоне, если хотите видеть обновления! – рассказала Вальтер.
У Вальтер есть огромная мотивация работать над DLC, ведь, как сообщает X, за две недели после премьеры бесплатную игру скачали полмиллиона раз. Это впечатляющий результат, учитывая небольшой масштаб проекта. В отдельном посте Вальтер также сообщила, что Nightmare Kart получила обновление 1.10, которое исправляет несколько распространенных проблем в игре.