Nightmare Kart, вдохновлённая Bloodborne, стала доступна в Steam совершенно бесплатно

Когда-то мы знали её как Bloodborne Kart, но после вмешательства юридического отдела Sony, гоночная игра, вдохновленная эксклюзивом FromSoftware для PlayStation 4 и классической Crash Team Racing, стала именоваться Nightmare Kart и теперь стала доступна для загрузки в Steam совершенно бесплатно. Менее чем за 24 часа она получила более 1200 отзывов с чрезвычайно положительным рейтингом и была загружена более 130 тысяч раз.
Nightmare Kart и её особый графический стиль, который эмулирует 32-битные графические движки первой PlayStation, не искажая при этом тот темный и готический штрих, который объединяет её с Bloodborne, — это проект, созданный фанатами, но он может похвастаться полноценной однопользовательской кампанией с 21 гонщиком, 13 «картами» и 15 трассами, а также многопользовательским режимом с разделенным экраном для 4 игроков.
Выглядит прикольно.
https://www.playground.ru/nightmare_kart/news/vyshla_gonka_nightmare_kart_vdohnovlyonnaya_mirom_bloodborne-1703067
Всё верно. Тогда вышла только в itch.io, а теперь появилась в Steam.
ну что фанаты дождались бладборн на пк