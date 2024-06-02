Вышла гонка Nightmare Kart, вдохновлённая миром Bloodborne

Nightmare Kart, сочетающая в себе мир Bloodborne и микроавтомобилей, вышла на ПК. Гонка на микроавтомобилях в духе Mario Kart, которая началась как шутка, основана на стиле Bloodborne PSX. С другой стороны, Bloodborne PSX от LWMedia, группы создателей игры, представляет собой ремейк Bloodborne, основанный на эстетике первой PlayStation.
В Nightmare Kart есть 21 гонщик, 13 автомобилей, 15 трасс и многопользовательский режим с разделенным экраном. Кроме того, в игре есть полноценный режим кампании с битвами с боссами и всем остальным. Игру можно скачать бесплатно или по дополнительной цене со страницы itch.io, а позже и из Steam.
Я в неё верил!
Кто там не верил в Bloodborne на ПК?