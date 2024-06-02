Вышла гонка Nightmare Kart, вдохновлённая миром Bloodborne

Гоночная игра в готическом сеттинге, где игрок берёт на себя роль охотника на монстров, невольно втянутого в зловещее местное состязание. Действие разворачивается в мрачном викторианском городе, где участники турнира соревнуются на диковинных паровых мотоциклах.

Игроку предстоит пронестись по залитым кровью улицам на одном из двенадцати необычных транспортных средств, каждое из которых обладает своими особенностями и характеристиками. Цель — не только победить в гонке, но и разгадать тайны, скрывающиеся за этим кошмарным ритуалом.

Используя различные оружия, игрок может превращать противников в груду металлолома, зарабатывая тем самым очки и увеличивая максимальную скорость своего болида. Сражения с монстрами и боссами, встречающимися на пути, открывают доступ к новым улучшениям и секретам.

Помимо схваток, важную роль играет маневренность и ловкость. Выполнение трюков, дрифта и других приёмов позволяет использовать ускорения, необходимые для опережения соперников и ухода от погони. Плюс ко всему, каждая трасса изобилует ловушками, препятствиями и альтернативными маршрутами, требующими от игрока быстрой реакции и смекалки.