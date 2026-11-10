В Nightmare Operator показали охоту на ёкаев в руинах Токио

Студия DDDistortion показала Nightmare Operator — ретро-стилизованный экшен-хоррор от третьего лица. Игра демонстрирует охоту на ёкаев, путешествие по Токио недалёкого будущего, роль оперативника общественной безопасности и мрачные городские руины.
Главному герою предстоит расследовать причины кошмара, скрытого в населённом призраками Токио, и противостоять сверхъестественным противникам.
Боевая система сочетает напряжённые перестрелки в духе классических survival horror с требующими точности приёмами и исполнениями из файтингов.
Nightmare Operator выйдет на ПК в Steam.