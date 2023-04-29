Мрачный и жестокий ретро-шутер от первого лица и рогалик Nightmare Reaper доберётся до консолей 11 мая ©

Издатель инди-игр из Кракова (Польша) Feardemic и разработчик инди-игр из Монреаля (Квебек, Канада) Blazing Bit Games объявили, что их мрачный и жестокий ретро-шутер от первого лица «Nightmare Reaper» выходит в цифровом формате и физически на консолях на PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One 11 мая 2203 года.

Nightmare Reapers — это мрачная и жестокая смесь ретро-игр и современных экшенов, вдохновленная классическими 2,5D-шутерами от первого лица 90-х годов с элементами современных шутеров-мародеров и рогаликов. Множество врагов забито на открытых уровнях, полных неожиданностей и фонтанов крови и сокровищ. Используйте золото, которое вы найдете, чтобы купить множество улучшений персонажей и новые способности с помощью мини-игр. 80 уникальных видов оружия, которые могут выпасть в качестве добычи и могут содержать причудливую смесь из более чем 30 типов чар.