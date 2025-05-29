Гоголь, кошмары и СССР: демоверсия хоррора Nightmares Awake стала доступна на ПК

Студия Antelus Games представила демоверсию психологического хоррора Nightmares Awake, которая уже доступна на платформе VK Play и в Steam. Действие игры разворачивается в СССР 1980-х годов, а в центре сюжета — советская школьница, страдающая от пугающих и реалистичных кошмаров.
Каждый из её снов — это интерпретация произведений Николая Гоголя, превращённая в мрачную метафору личных переживаний. Игроку предстоит прятаться, убегать и решать головоломки, чтобы выбраться из этих жутких миров. Особенность проекта — «база» героини, её комната, которая меняется в зависимости от пройденных кошмаров, отражая эмоциональное состояние девочки.
Каждый эпизод оформлен в уникальной стилистике и связан с конкретным произведением классика. Разработчики обещают, что в случае успеха проекта нас ждут дополнения, вдохновлённые другими великими писателями.
Полноценный релиз Nightmares Awake запланирован на 2025 год.
Наш ответ Зе Рум?
На чём бы ещё деграднуть, а точно на Гоголе можно)))
Хорошо хоть пока до Александра Сергеевича не добрались. 🤣
Классика.
"омагадомагад" ©
уже по описанию трэш.
мои поздравления, курс на "импортозамещение" обернулся трэшпотоком - готовьте ложки побольше.
количество, оно может и перерастет в качество, но и наоборот тоже умеет
Делайте игру сразу по роману Одоевского *4338*. Думаю если игру сделать на подобе кибера, но в стилистике романа, будет пушка. 😁