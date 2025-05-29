Гоголь, кошмары и СССР: демоверсия хоррора Nightmares Awake стала доступна на ПК

Студия Antelus Games представила демоверсию психологического хоррора Nightmares Awake, которая уже доступна на платформе VK Play и в Steam. Действие игры разворачивается в СССР 1980-х годов, а в центре сюжета — советская школьница, страдающая от пугающих и реалистичных кошмаров.

Каждый из её снов — это интерпретация произведений Николая Гоголя, превращённая в мрачную метафору личных переживаний. Игроку предстоит прятаться, убегать и решать головоломки, чтобы выбраться из этих жутких миров. Особенность проекта — «база» героини, её комната, которая меняется в зависимости от пройденных кошмаров, отражая эмоциональное состояние девочки.

Каждый эпизод оформлен в уникальной стилистике и связан с конкретным произведением классика. Разработчики обещают, что в случае успеха проекта нас ждут дополнения, вдохновлённые другими великими писателями.

Полноценный релиз Nightmares Awake запланирован на 2025 год.