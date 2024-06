Анонсирована The Nightscarred: Forgotten Gods, похожая на Dark Messiah of Might and Magic

Shadowfall Studios анонсировала The Nightscarred: Forgotten Gods — новую игру в жанре экшен от первого лица, которая будет использовать Unreal Engine 5 и будет иметь элементы игрового процесса из Dark Messiah of Might and Magic.

В The Nightscarred: Forgotten Gods игроки будут создавать собственные заклинания, творчески комбинировать их с гибридной боевой системой и убивать своих врагов, чтобы восстановить равновесие в мире, основанном на физике.

Как вы увидите, боевая механика игры похожа на то, что большинство из любило в Dark Messiah of Might and Magic. Например, вы можете пинать врагов на шипы. Вы также можете использовать ловушки окружающей среды, чтобы убивать своих врагов. Или вы можете использовать различные предметы, чтобы бить и отвлекать своих противников.

Динамичная боевая система игры позволит вам использовать магические способности и оружие ближнего боя независимо друг от друга, предоставляя вам полный контроль над каждым из них во время игры. Кроме того, возможности передвижения не ограничены, что позволяет вам использовать все атакующие способности во время уклонения, прыжка, скольжения приседанием или бега.

Как уже было сказано, вы также сможете создавать свои собственные заклинания. Вы сможете делать это, используя руны, которые вы собираете во время игры. Каждая уникальная комбинация рун приведет к другому заклинанию. Таким образом, вы можете изменять тип наделения, метод произнесения и дополнительные характеристики вашего заклинания. По сути, это похоже на духовного преемника Dark Messiah of Might and Magic.

В настоящее время нет информации о том, когда эта игра выйдет.