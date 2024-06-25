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The Nightscarred: Forgotten Gods 2025 г.
Экшен, От первого лица, Фэнтези
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Анонсирована The Nightscarred: Forgotten Gods, похожая на Dark Messiah of Might and Magic

monk70
Новости

Shadowfall Studios анонсировала The Nightscarred: Forgotten Gods — новую игру в жанре экшен от первого лица, которая будет использовать Unreal Engine 5 и будет иметь элементы игрового процесса из Dark Messiah of Might and Magic.

В The Nightscarred: Forgotten Gods игроки будут создавать собственные заклинания, творчески комбинировать их с гибридной боевой системой и убивать своих врагов, чтобы восстановить равновесие в мире, основанном на физике.

Как вы увидите, боевая механика игры похожа на то, что большинство из любило в Dark Messiah of Might and Magic. Например, вы можете пинать врагов на шипы. Вы также можете использовать ловушки окружающей среды, чтобы убивать своих врагов. Или вы можете использовать различные предметы, чтобы бить и отвлекать своих противников.

Динамичная боевая система игры позволит вам использовать магические способности и оружие ближнего боя независимо друг от друга, предоставляя вам полный контроль над каждым из них во время игры. Кроме того, возможности передвижения не ограничены, что позволяет вам использовать все атакующие способности во время уклонения, прыжка, скольжения приседанием или бега.

Как уже было сказано, вы также сможете создавать свои собственные заклинания. Вы сможете делать это, используя руны, которые вы собираете во время игры. Каждая уникальная комбинация рун приведет к другому заклинанию. Таким образом, вы можете изменять тип наделения, метод произнесения и дополнительные характеристики вашего заклинания. По сути, это похоже на духовного преемника Dark Messiah of Might and Magic.

В настоящее время нет информации о том, когда эта игра выйдет.

-2
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Unicorling

Выглядит максимально плохо, как очередная поделка на анриале, 0 арт дизайна, куча натыканных ассетов

5
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Больше похоже на васянскую подборку модов на скайрим.

3
MunchkiN 616

вроде приколненька

2
AT_Sagor

Всратость зашкаливает. Это будет либо шедевр (нет), либо полный провал.

1
Mega Therion

"Примите свою судьбу дочери..." Мда, кажись все ясно.

1
YieldingTroy

https://x.com/ShadowfallStud/status/1803398598702338549?s=19

1
Гемор

глянем если выйдет, главное чтобы бесплатно была как дакмех

0
WerGC

довольно не плохо и светоперделок нет

0
Valend

Задумка может и неплохая, но выглядит посредственно.

0
PlatinumJack

ее анонсировали 11 июня! там еще, кстати, анонсировали GTA 4, события будут происходить в городе похожем на нью-йорк

-3