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Nikoderiko: The Magical World 15.10.2024
Адвенчура, Аркада, Платформер
6.8 16 оценок

Из платформера Nikoderiko: The Magical World удалили защиту Denuvo

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, вчера платформер Nikoderiko: The Magical World вышел в магазине GOG. Вместе с тем разработчики так же удалили защиту Denuvo из Steam-версии игры - размер exe-файла игры уменьшился на 238 МБ.

Nikoderiko: The Magical World - красочный платформер, в котором главные герои, Нико и Луна, отправились на поиски древней реликвии на волшебном острове, которую похитил злодей Гримбальд. Чтобы спасти остров и его племена, протагонистам нужно пересечь семь уникальных миров с помощью своих друзей-животных и сразить вражескую армию.

Игра вышла с полной русской локализацией и доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

13
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
vertehwost

Наверно игра весит меньше чем сама денува

9
OPen man

ну что могу сказать. пришли к успеху. сотни тысяч потеряли на защите. ну а я как не любитель денувы больше ничего никогда не куплю у этой шараги. и рыбку тухлую съели и барабан в затылок.

8
My life is a game

денуво стоит копейки для издателя, скорее всего их аналитик посчитали, что продажи покроют подписку на денуво, и поэтому запихнули

перестала окупаться, вот и сняли

чисто бизнес, ничего личного

3
ZAUSA

А вот и недовольные "покупатели".

2
ConciseYu

со всех бы так

7
ZAUSA

Вот теперь ПК-геймеры могут купить.

7
Krapdor

когда уже капком уберут денуво с резика 4

5
My life is a game

когда ты купишь, а через неделю сразу уберут)
ровно как пройдет срок рефанда))

а так хз, наверное надо судить по 2-3 частям, если там были вообще
активашка не вариант?на распродаже купить?это не подкол если что

2
BloomingVysor

Я думаю в этом году должны снять

ZAUSA
когда уже капком уберут денуво с резика 4

А что такое? Играть хочется?

2
Krapdor My life is a game

Активашка не вариант, играю редко. Покупать по всяким левым схемам тоже не хочу

Ambrosian

В игре от российской студии разработчиков - денюво? Странные ребята...

1
ZAUSA

Это вы про Atomic Heart?)

1
ConciseYu

этот мусор в каждом экзешнике игр занимает сотни мб, идиоты ставят эту помойную защиту

1
001fess

Ну и поделом.

BloomingVysor

Вродь неплохая, может куплю. Системки позабавили)

Хаттаб жив

Тоже на компе дерьнуво стояла. Удалил нахрен. Поставил зеленый магазин.