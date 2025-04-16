Из платформера Nikoderiko: The Magical World удалили защиту Denuvo

Как стало известно, вчера платформер Nikoderiko: The Magical World вышел в магазине GOG. Вместе с тем разработчики так же удалили защиту Denuvo из Steam-версии игры - размер exe-файла игры уменьшился на 238 МБ.
Nikoderiko: The Magical World - красочный платформер, в котором главные герои, Нико и Луна, отправились на поиски древней реликвии на волшебном острове, которую похитил злодей Гримбальд. Чтобы спасти остров и его племена, протагонистам нужно пересечь семь уникальных миров с помощью своих друзей-животных и сразить вражескую армию.
Игра вышла с полной русской локализацией и доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
Наверно игра весит меньше чем сама денува
ну что могу сказать. пришли к успеху. сотни тысяч потеряли на защите. ну а я как не любитель денувы больше ничего никогда не куплю у этой шараги. и рыбку тухлую съели и барабан в затылок.
денуво стоит копейки для издателя, скорее всего их аналитик посчитали, что продажи покроют подписку на денуво, и поэтому запихнули
перестала окупаться, вот и сняли
чисто бизнес, ничего личного
А вот и недовольные "покупатели".
со всех бы так
Вот теперь ПК-геймеры могут купить.
когда уже капком уберут денуво с резика 4
когда ты купишь, а через неделю сразу уберут)
ровно как пройдет срок рефанда))
а так хз, наверное надо судить по 2-3 частям, если там были вообще
активашка не вариант?на распродаже купить?это не подкол если что
Я думаю в этом году должны снять
А что такое? Играть хочется?
Активашка не вариант, играю редко. Покупать по всяким левым схемам тоже не хочу
В игре от российской студии разработчиков - денюво? Странные ребята...
Это вы про Atomic Heart?)
этот мусор в каждом экзешнике игр занимает сотни мб, идиоты ставят эту помойную защиту
Ну и поделом.
Вродь неплохая, может куплю. Системки позабавили)
Тоже на компе дерьнуво стояла. Удалил нахрен. Поставил зеленый магазин.