Из платформера Nikoderiko: The Magical World удалили защиту Denuvo

Как стало известно, вчера платформер Nikoderiko: The Magical World вышел в магазине GOG. Вместе с тем разработчики так же удалили защиту Denuvo из Steam-версии игры - размер exe-файла игры уменьшился на 238 МБ.

Nikoderiko: The Magical World - красочный платформер, в котором главные герои, Нико и Луна, отправились на поиски древней реликвии на волшебном острове, которую похитил злодей Гримбальд. Чтобы спасти остров и его племена, протагонистам нужно пересечь семь уникальных миров с помощью своих друзей-животных и сразить вражескую армию.

Игра вышла с полной русской локализацией и доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.