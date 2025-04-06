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Nikoderiko: The Magical World 15.10.2024
Адвенчура, Аркада, Платформер
6.5 13 оценок

Красочный платформер Nikoderiko: The Magical World выйдет в GOG 15 апреля - сейчас игра защищена Denuvo

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, платформер Nikoderiko: The Magical World от студии VEA Games выйдет в магазине GOG уже 15 апреля.

Примечательно, что на данный момент игра защищена Denuvo и остается невзломанной. Игра обладает полной русской локализацией и доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Nikoderiko: The Magical World - красочный платформер, в котором главные герои, Нико и Луна, отправились на поиски древней реликвии на волшебном острове, которую похитил злодей Гримбальд. Чтобы спасти остров и его племена, протагонистам нужно пересечь семь уникальных миров с помощью своих друзей-животных и сразить вражескую армию.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Liwan

Первый раз слышу о ней, так она ещё и с roвнуво... xD

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langquest64

По сути клон Donkey Kong от русских разработчиков. Но да, странно что Денуво вообще ставили, учитывая, что самой первой вышла версия для эмулируемого Свича.

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Raphtallia

Платформер да и с деновой. Мде, это что-то новенькое. Впервые вообще о нем слышу. Интересно, им денюва вообще помогла в продажах, или наоборот сделала хуже...

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