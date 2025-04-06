Красочный платформер Nikoderiko: The Magical World выйдет в GOG 15 апреля - сейчас игра защищена Denuvo

Как стало известно, платформер Nikoderiko: The Magical World от студии VEA Games выйдет в магазине GOG уже 15 апреля.

Примечательно, что на данный момент игра защищена Denuvo и остается невзломанной. Игра обладает полной русской локализацией и доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Nikoderiko: The Magical World - красочный платформер, в котором главные герои, Нико и Луна, отправились на поиски древней реликвии на волшебном острове, которую похитил злодей Гримбальд. Чтобы спасти остров и его племена, протагонистам нужно пересечь семь уникальных миров с помощью своих друзей-животных и сразить вражескую армию.