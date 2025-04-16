Платформер Nikoderiko: The Magical World получил масштабное обновление с улучшением графики

Платформер Nikoderiko: The Magical World получил масштабное бесплатное обновление — Director’s Cut, которая уже доступна на всех платформах. Разработчики из VEA Games переработали игру, улучшив графику, добавив новые уровни и режимы сложности.

Несмотря на слабую рекламную кампанию, игра получила положительные оценки: 80% от критиков и 75% от игроков. Новое издание предлагает обновлённый геймплей, визуальные улучшения и новые испытания. Для новичков добавлен упрощённый режим, а для опытных игроков — более хардкорный вариант прохождения.

Nikoderiko доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК. Игроков ждут захватывающие приключения с Ником и Луной, охота за сокровищами, битвы с гигантскими боссами и возможность игры в кооперативе.