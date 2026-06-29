Уютный симулятор жизни Nimbit Frontier обзавелся датой выхода в раннем доступе

Независимая студия Megasploot представила официальный трейлер своего амбициозного проекта Nimbit Frontier с датой выхода в ранний доступ Steam.

Игра совмещает в себе элементы классических симуляторов заботы о питомцах, обустройства дома и исследования процедурно генерируемых опасных подземелий.

Главной особенностью новинки станет глубокая механика выращивания удивительных созданий, которых игрокам предстоит защищать и оберегать. В отличие от большинства похожих проектов, здешний игровой процесс сфокусирован не на боевых столкновениях питомцев, а на их экологии и последующем возвращении в дикую природу ради сохранения редких видов. Игроки смогут генерировать уникальные черты существ с помощью скрещивания ДНК, строить для них вольеры и следить за их поведением.

Свежий трейлер демонстрирует не только мирную часть игрового процесса в тихом городке, но и вылазки в постоянно меняющийся подземный мир. Там пользователям предстоит собирать ресурсы, обходить природные ловушки и усмирять одичавших монстров для получения новых генетических фрагментов. Полученные средства и материалы можно будет тратить на расширение собственного хозяйства, покупку новых гаджетов у местных торговцев и автоматизацию повседневной рутины.

Официальный выход Nimbit Frontier в ранний доступ Steam запланирован на 17 августа 2026 года. Разработчики планируют активно развивать проект вместе с сообществом, постепенно добавляя новые биомы для исследования, виды существ и дополнительные сюжетные задания горожан. На данный момент все желающие могут лично ознакомиться с основами игрового процесса в бесплатной демоверсии, которая доступна на странице игры